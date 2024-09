Borussia Dortmund: Bayern-Coach schwärmt von BVB-Juwel Duranville – Fans schrecken sofort auf

Nicht nur auf dem Fußballplatz duellieren sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München schon seit mehreren Jahren. Auch auf dem Transfermarkt kämpfen beide Klubs immer wieder um Top-Spieler oder junge Talente. Da schrecken die BVB-Fans immer wieder auf, wenn der Rekordmeister an einem Profi vom Revierklub interessiert ist.

Daher hören die Anhänger von Borussia Dortmund ganz genau hin, als Bayern-Coach Vincent Kompany plötzlich von einem BVB-Juwel schwärmt. Er kennt ihn schon lange und traut ihm sogar den „Ballon d’Or“ zu.

Borussia Dortmund: Bayern-Coach

Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Julien Duranville, der derzeit bei Borussia Dortmund die Schlagzeilen bestimmt. Der Youngster feierte nämlich in dieser Länderspielpause sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft und durfte sowohl beim 3:1-Sieg gegenüber Israel und bei der 0:2-Pleite gegen Frankreich für einige Minuten sein Können unter Beweis stellen.

Der 18-Jährige gilt als großes Talent – sowohl beim BVB als auch in seiner Heimat Belgien. Vincent Kompany kennt Duranville bestens. Unter ihm debütierte der Youngster, als beide noch bei RSC Anderlecht unter Vertrag standen. Der Bayern-Trainer schwärmt vom Offensivspieler und traut ihm sogar den Ballon d’Or zu, wie er vor einigen Wochen erklärte.

Nun wurde Kompany von der belgischen Zeitung „DH les Sports“ auf seine Prognose angesprochen. Der FCB-Coach schraubte die Erwartungen dann etwas runter. „Es ist nicht meine Aufgabe, ihn unter Druck zu setzen. Insbesondere angesichts der kleinen körperlichen Probleme, die er hatte“, sagte Kompany.

„Sofort gesehen, welche Wirkung er hatte“

Dennoch kommt Kompany nicht drumherum, seinen ehemaligen Schützling in höchsten Tönen zu loben. „Ich hatte die Chance, mit ihm bei RSC zu arbeiten, als er 15 oder 16 Jahre alt war. Ich habe ihm seine erste Chance gegen Brügge gegeben, als er gerade 16 Jahre alt geworden war. Wir haben sofort gesehen, welche Wirkung er hatte, er hat das Blatt des Spiels gewendet. Das ist in diesem Alter selten möglich“, sagt der Belgier über das Talent von Borussia Dortmund.

Beim BVB wird man sich über die lobenden Worte zum einen freuen, aber auch ganz genau hinhören. Die Münchener sind schließlich dafür bekannt, immer wieder aus dem Dortmunder Lager Spieler zu verpflichten.

Gleichzeitig wird man in Dortmund aber auch hoffen, dass Duranville in dieser Saison so richtig aus sich herauskommt und sein Talent zeigt. Vor allem Cheftrainer Nuri Sahin hält viel vom Youngster.