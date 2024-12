BVB schaut genau hin – wichtige Entscheidung steht bevor

So wirklich Vorfreude will bei den Fans von Borussia Dortmund aktuell noch nicht aufgekommen, doch in sieben Monaten steht sie an, die FIFA-Klub-WM. Der BVB ist bei der XXL-Version mit dabei – und wird deshalb am Donnerstag nach Miami schauen. Dort werden die Gruppen für die FIFA-Klub-WM ausgelost.

Borussia Dortmund ist eines von 32 Teams, die an dem Wettbewerb im kommenden Sommer teilnehmen werden. Der BVB gehört zu den zwölf europäischen Vertretern, die bei dem größten Turnier auf Vereinsebene dabei sind.

Borussia Dortmund: Klub-WM wird ausgelost

Insgesamt dabei sind zwölf Vereine aus Europa, sechs aus Südamerika, vier aus Mittel- und Nordamerika, vier aus Afrika, vier aus Asien und eine Mannschaft aus Ozeanien. Inzwischen stehen alle Teilnehmer fest – und damit kann die Auslosung stattfinden.

Am Donnerstag werden in Miami die Lose gezogen. Der BVB ist in Topf zwei. Die Teams werden in acht Vierergruppen aufgeteilte. Die Gruppenersten- und zweiten ziehen in die K.o.-Runde ein. Die Spiele werden vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen.

Topf 1: Real Madrid (Spanien), Manchester City (England), FC Bayern München (Deutschland), Paris Saint-Germain (Frankreich), Fluminense (Brasilien), Palmeiras (Brasilien), Flamengo (Brasilien), River Plate (Argentinien)

Topf 2: FC Chelsea (England), Borussia Dortmund (Deutschland), Inter Mailand (Italien), FC Porto (Portugal), Atlético Madrid (Spanien), Benfica Lissabon (Portugal), Juventus Turin (Italien), Red Bull Salzburg (Österreich)

Topf 3: Al-Hilal (Saudi-Arabien), Ulsan HD (Südkorea), Al Ahly FC (Ägypten), Wydad AC (Marokko), CF Monterrey (Mexiko), Club León (Mexico), CA Boca Juniors (Argentinien), Botafogo (Brasilien)

Topf 4: Urawa Red Diamonds (Japan), Al-Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate), Esperance Tunis (Tunesien), Mamelodi Sundowns FC (Südafrika), CF Pachuca (Mexiko), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (Neuseeland), Inter Miami (USA)

Der Wettbewerb findet 2025 zum allerersten Mal in dieser Größenordnung statt. Bis dato kamen nur die Sieger der Champions League & Co. für ein kurzes Turnier zusammen.