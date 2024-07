Borussia Dortmund: Kapitäns-Hammer beim BVB? Alles könnte sich ändern

Borussia Dortmund hat seine Asientour beendet. Bis zum Montag (29. Juli) haben die BVB-Profis nun frei, bevor wenige Tage später die EM-Fahrer zur Mannschaft zurückkehren und das Trainingslager in Bad Ragaz ansteht.

Für den neuen Cheftrainer Nuri Sahin könnte dort schon die erste große Entscheidung anstehen. Denn die Kapitänsbinde war bei Borussia Dortmund in der vergangenen Saison nicht immer unumstritten. Wird sie nun weitergegeben?

Borussia Dortmund: Wird Emre Can als Kapitän abgelöst?

Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit übernahm Emre Can die Kapitänsbinde von Marco Reus, nachdem der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Die Entscheidung des Ex-BVB-Trainers Edin Terzic wurde schon damals vielerorts mit Verwunderung aufgenommen. Und das nicht ohne Grund: Denn Can überzeugte in der letzten Spielzeit nicht immer, hat vor allem bei den Fans einen schweren Stand.

Unter Nuri Sahin könnte nun ein neuer Kapitän benannt werden. Bei den jüngsten Testspielen in Thailand und Japan trug Julian Brandt die Kapitänsbinde – Can weilt allerdings auch noch im EM-Urlaub. Brandt dürfte dennoch ein heißer Kandidat auf das Kapitänsamt sein. Nicht nur übernimmt er zur neuen Saison die symbolträchtige Trikotnummer zehn, sondern überzeugte zuletzt vor allem durch starke Leistungen im schwarz-gelben Trikot.

Auch Kobel dürfte ein Kandidat sein

Selbiges gilt für Gregor Kobel, der schon vor einem Jahr als Kandidat auf die Kapitänsbinde galt. Ein Vorteil für den Schweizer: Ihm winkt auch unter Neu-BVB-Coach Sahin eine Stammplatzgarantie. Bei Emre Can ist diese – vor allem bei einer möglichen Verpflichtung von Pascal Groß – zumindest zu hinterfragen.

Nuri Sahin wollte sich bis zuletzt noch nicht dazu hinreißen lassen, Can das Kapitänsamt auch für die kommende Spielzeit zu garantieren. Eine Entscheidung wird im anstehenden BVB-Trainingslager erwartet, wo alle Profis von Borussia Dortmund dabei sein werden.