Borussia Dortmund: Talent vor Abgang – dieser Wechsel kommt aus dem Nichts

Der Sommer der Talente-Abgänge bei Borussia Dortmund geht weiter. In den vergangenen Wochen haben bereits viele Youngsters den BVB verlassen und sich neuen Klubs angeschlossen, wo sie beispielsweise mehr Perspektive sehen oder bessere Chancen auf Einsätze haben.

Das geht jetzt anscheinend so weiter. Ein überraschender Abgang bahnt sich bei Borussia Dortmund an. Abdoulaye Kamara wird in der kommenden Saison nicht im BVB-Trikot auflaufen.

Borussia Dortmund: Talent vor Abgang

Die Gründe für die Abgänge der Talente sind immer unterschiedlich. Bei Abdoulaye Kamara sind sie noch nicht bekannt. Daher kommt es auch äußerst überraschend, dass er vor einem Wechsel steht. Sicher ist aber, dass er den hohen Erwartungen bei Borussia Dortmund nicht gerecht wurde.

Wie „Sky“ berichtet, verschlägt es Kamara in die 2. Bundesliga. Mit Greuther Fürth soll sich der Youngster schon einig sein. Der Defensivakteur soll zeitnah den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag unterschreiben.

Über drei Jahre soll der neue Kontrakt des 19-Jährigen gehen. Da Kamara beim BVB noch einen Vertrag bis 2025 hat, wird Fürth für das Talent eine Ablöse an die Dortmunder überweisen müssen. Wie hoch diese ist, ist aktuell noch unklar.

BVB sichert sich Weiterverkaufsbeteiligung

Dem Bericht nach hat Borussia Dortmund keine Rückkaufklausel im Vertrag des Youngsters vereinbart, dafür aber eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Auch hier ist die Höhe nicht bekannt.

Kamara kam 2021 von Paris Saint-Germain zu den Schwarzgelben. Zahlreiche Verletzungen verhinderten, dass das Talent schon früher bei den Profis gespielt und sich vielleicht sogar im Team der ersten Mannschaft etabliert hätte.

Während es auf der Abgangsseite schon einige Transfers gab, verkündete der BVB mittlerweile den ersten Neuzugang. Waldemar Anton vom VfB Stuttgart hat sich dem Champions-League-Finalisten der vergangenen Spielzeit angeschlossen. Er wird aber nicht der einzige neue Spieler des Vizemeisters sein. Ein weiterer Profi soll folgen.