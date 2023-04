Borussia Dortmund zum Handeln gezwungen? Juwel glänzt – droht im Sommer aber den Abflug zu machen!

Die heiße Vertragsphase ist gestartet! Mit der Verlängerung von Julian Brandt setzte Borussia Dortmund ein Zeichen. In Kürze soll Marco Reus folgen. Auch Mats Hummels und Raphael Guerreiro gelten als Kandidaten.

Aber es gibt weitere Fälle. Einer von ihnen kickt in der zweiten Mannschaft und ist dort am jüngsten Aufschwung beteiligt. Handelt Borussia Dortmund nicht, verlässt das Juwel das Ruhrgebiet im Sommer.

Borussia Dortmund: Njinmah blüht auf

Seit fast anderthalb Jahren spielt Justin Njinmah in Dortmund. Anfang 2022 liehen die Schwarzgelben den Mittelfeldspieler von Werder Bremen aus. In der U23 sollte er Spielpraxis sammeln und sich möglicherweise für höhere Aufgaben empfehlen.

++ Borussia Dortmund: Bayern München zerfleischt sich selbst – ist jetzt die große BVB-Chance da? ++

Das gelang mal mehr mal weniger. Tatsächlich durfte er in der Hinrunde in Leipzig sein Bundesligadebüt feiern. Zuletzt drehte er dann auch bei der kriselnden Drittligamannschaft von Borussia Dortmund auf. Mit drei Toren und zwei Vorlagen in den letzten vier Spielen ist er ein Garant dafür, dass die Mannschaft wieder Erfolg hat.

Bleibt er jetzt doch?

Das könnte Borussia Dortmund zum Umdenken bewegen. Denn im Sommer endet die Leihe, eigentlich steht die Rückkehr nach Bremen bevor. Jedoch besitzen die Schwarz-Gelben eine Kaufoption für den 22-Jährigen. Bisher sah es nicht so aus, als ob man diese ziehen möchte. Halten die Leistungen an, könnte das in wenigen Wochen anders aussehen.

Dann allerdings dürfte Njinmah in die erste Mannschaft drängen. Dort ist er wie angedeutet kein fremdes Gesicht. Neben seinem Debüt saß er auch im Rückrunden-Derby und anschließend gegen Köln auf der Bank. Auch bei der Asienreise war er Teil des Kaders und erzielte dabei so manchen Treffer.

Borussia Dortmund: Fokus auf Klassenerhalt

Mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr könnte Njinmah jedenfalls eine Option für die Profis sein. Dort sind die Flügel eine Baustelle, weil es ohne Karim Adeyemi an Geschwindigkeit mangelt.

Hier erfährst du noch mehr:

Doch bevor eine Entscheidung getroffen wird, dürften sich Njinmah und die U23 von Borussia Dortmund auf den Klassenerhalt konzentrieren. Denn trotz des jüngsten Höhenflugs sind die Abstiegssorgen weiterhin akut. Für Njinmah könnte es nach dem Klassenerhalt in Liga 3 dann vielleicht direkt in die Bundesliga gehen.