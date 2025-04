Borussia Dortmund: Bald-BVB-Juwel am Boden! Nach Jubelrausch läuft alles aus dem Ruder

Borussia Dortmund ist wieder voll da! Mit zwei Siegen in Folge schielt man in der Bundesliga wieder auf die Champions-League-Plätze. In selbiger will man nun Barcelona ärgern und erneut ins Halbfinale einziehen.

Mit einem Auge blickt man bei Borussia Dortmund dieser Tage aber auch nach Südamerika. Bei der U17-Meisterschaft steht der künftige BVB-Profi Justin Lerma im Fokus. Und der musste jetzt einen heftigen Rückschlag verkraften.

Borussia Dortmund: Lerma führt Team an

Nach ihm leckt man sich im Ruhrgebiet schon die Finger. Justin Lerma hat noch keine Sekunde in Europa gespielt und doch setzt der BVB große Hoffnungen in den Spieler. Vergangenes Jahr stattete man Lerma mit einem Vorvertrag aus. Mit der Vollendung seines 18. Lebensjahres wechselt er im Sommer 2026 nach Dortmund (hier liest du weitere Transfer-News zum BVB).

Entsprechend interessiert sind die Fans, was Lerma bis dahin in Südamerika aufs Parkett zaubert. Aktuell spielt der 16-Jährige im Junioren-Kontinentalturnier mit Ecuador. Während Borussia Dortmund an diesem Wochenende gegen Freiburg ran musste, spielten Lerma und Ecuador gegen Brasilien das letzte Spiel der Gruppenphase.

Für Ecuador ging es in die richtige Richtung. Kurz vor der Halbzeit ging man durch ein Eigentor in Führung. Nach der Pause dann: Elfmeter! Und Bald-BVB-Juwel Lerma übernahm in diesem Moment die Verantwortung – und traf zum 2:0. Der Einzug ins Halbfinale war zum Greifen nah.

Brasilien-Duell endet im Desaster

Doch es kam, wie es kommen musste. Kurz darauf drehte Brasilien auf. Ausgerechnet Eigentor-Schütze Luis Eduardo traf drei Minuten nach dem Lerma-Elfmeter zum Anschluss. Weitere 120 Sekunden später folgte schon der Ausgleich. Das Unentschieden hätte beiden Nationen gereicht, um ins Halbfinale zu kommen.

Doch Brasilien ließ nicht locker, erzielte eine Minute vor Spielschluss das 3:2 – und stürzte Lerma und Co. dadurch ins Tal der Tränen. Der Traum vom Titel: geplatzt. Denn so sicherte sich Venezuela als Zweiter einen Platz im Halbfinale.

Für Ecuador und Lerma geht es dagegen nur noch um die Plätze 5 bis 8. Allerdings hat ein Erfolg seinen Lohn: Solange man nicht noch zwei Spiele verliert und 8. wird, qualifiziert man sich für die U17-Weltmeisterschaft. Für den baldigen Spieler von Borussia Dortmund, Justin Lerma, wäre es ein schwacher Trost.