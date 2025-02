Borussia Dortmund: Nach Pulisic und Reyna – kommt wieder ein US-Juwel zum BVB?

Borussia Dortmund befindet sich derzeit im freien Fall. Die Mannschaft von Neu-Trainer Niko Kovac spielt seit Wochen unter ihren Möglichkeiten, ist von den Champions-League-Rängen aktuell meilenweit entfernt.

Angesichts der jüngsten Dortmunder Verfassung muss der BVB im kommenden Sommer wohl mächtig aufrüsten – und hat dafür offenbar ein absolutes Mega-Juwel ins Visier genommen. Er könnte bei Borussia Dortmund in große Fußstapfen treten!

Borussia Dortmund heiß auf US-Juwel

Julian Hall ist mit gerade einmal 16 Jahren bereits ein fester Bestandteil der New York Red Bulls. In der Mannschaft von Sandro Schwarz kommt Hall in der abgelaufenen Saison auf zwölf Einsätze. Obwohl er diese ausschließlich als Joker absolvierte, gelangen ihm bereits zwei Tore und eine Vorlage. Starke Zahlen des Teenagers, die nun Europas Top-Klubs auf den Plan rufen.

Wie „El Nacional“ berichtet, soll unter anderem auch Borussia Dortmund ein Auge auf Hall geworfen haben. Das New Yorker Eigengewächs würde beim BVB mit Giovanni Reyna auf einen Landsmann treffen, der ihm den Einstieg sicherlich erleichtern dürfte. Dazu hat Christian Pulisic bereits vor wenigen Jahren bewiesen, dass US-Amerikanern der Durchbruch in Dortmund gelingen kann.

Große Konkurrenz für den BVB

Ein Wechsel ist damit jedoch noch keineswegs in trockenen Tüchern. Die Konkurrenz ist groß: Vor allem der FC Barcelona soll sich derzeit intensiv um die Dienste des 16-Jährigen bemühen. Die Barca-Bosse Joan Laporta und Deco sollen Hall sogar persönlich von einem Wechsel zu den Katalanen überzeugen wollen.

Neben dem BVB und Barcelona sollen jedoch auch Manchester City, Chelsea, Liverpool und RB Leipzig Interesse an dem Youngster zeigen. Angesichts der guten Red-Bull-Verbindungen zwischen Leipzig und New York könnten die Sachsen hier sogar einen entscheidenden Vorteil in der Hinterhand haben.