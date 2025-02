Borussia Dortmund: Vulkan vor Ausbruch – knallt es ausgerechnet HIER?

Die Stimmung bei Borussia Dortmund könnte derzeit wohl deutlich besser sein. Der Verein befindet sich im Abwärtstrend, auf Tabellenplatz elf liegend droht dem BVB sogar in der kommenden Saison ein Jahr ohne Champions League.

Für Schwarz-gelb ein schier unvorstellbares Szenario, schließlich qualifizierte sich Borussia Dortmund seit der Saison 2015/16 stehts für die Königsklasse des Fußballs. Droht das Fass nun endgültig überzulaufen? Ausgerechnet hier könnte es jetzt so richtig knallen!

Borussia Dortmund: Kippt die Stimmung gegen Sporting?

Der 3:0-Erfolg gegen Sporting Lissabon vor gut einer Woche (11. Februar) war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer für viele BVB-Fans, der wenige Tage später in Bochum schon wieder zerstört wurde. Und dennoch ist Borussia Dortmund nach dem deutlichen Sieg in der portugiesischen Hauptstadt so gut wie sicher im Achtelfinale der Champions League – oder doch nicht?

Es bräuchte zwar ein kleines Fußballwunder von Sporting, um die Hinspielniederlage gegen den BVB wett zu machen, allerdings ist angesichts der jüngsten Dortmunder Leistung gegen Bochum wohl nichts mehr auszuschließen. Sollte Schwarz-gelb den komfortablen Vorsprung tatsächlich noch aus der Hand geben, dürfte die Stimmung beim BVB wohl komplett kippen – mit einer entsprechenden Reaktion der Anhänger im heimischen Signal Iduna Park.

BVB mit machbaren Programm

Dennoch müsste im BVB-Rückspiel der Champions-League-Playoffs (19. Februar) wohl sehr viel zusammenkommen, damit Schwarz-gelb den sicher geglaubten Achtelfinal-Einzug noch aus der Hand gibt.

Möglicherweise könnte Sporting für den BVB sogar zum Aufbaugegner werden. Kann die Borussia erneut einen Sieg einfahren, dürften sich die kommenden Aufgaben in der Bundesliga gegen Union Berlin und St. Pauli sicher leichter angehen lassen.