Borussia Dortmund: Brandt-Hammer bahnt sich an – jetzt bestehen keine Zweifel mehr

Trägt Julian Brandt auch in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund? Wie nun bekannt wurde, gibt es ein großes Zeichen dafür, dass der 28-Jährige den BVB im Sommer verlässt. Aber der Reihe nach.

Für viele Fans von Borussia Dortmund und einige Bundesliga-Experten im ganzen Land steht Julian Brandt sinnbildlich für die aktuelle Krise des BVB. 2019 war der Offensiv-Spieler für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Schwarzgelben gewechselt. Die hohen Erwartungen konnte Julian Brandt seitdem nur selten erfüllen.

Borussia Dortmund: Brandt vor Abschied?

Auch in dieser Saison läuft der 48-malige Nationalspieler seiner Form in den meisten Spielen weit hinterher. Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigte den BVB-Star daher erst gar nicht für die Nations-League-Spiele gegen Italien. Für Brandt besonders bitter: Im Rückspiel des Viertelfinal-Duells hätte er in Dortmund vor heimischer Kulisse spielen können.

Doch wie lange bleibt das Westfalenstadion noch die Heimat von Julian Brandt? Mittlerweile mehren sich die Zeichen für einen Abschied, dass keine Zweifel mehr bestehen: Ganz offensichtlich bahnt sich im Sommer um Julian Brandt ein Wechsel-Hammer an.

Schaut Brandt sich schon nach neuem Verein um?

Zunächst hatte Sebastian Kehl sich deutlich von einem Brandt-Bekenntnis distanziert. Auf die Frage, ob Brandt auch in der kommenden Saison für den BVB spiele, meinte der Sportdirektor: „Das kann man in der aktuellen Situation nicht richtig sagen. Wir haben natürlich Vertrag, aber wir befinden uns in einer schwierigen Situation.“

Und jetzt kommt raus: Einem Bericht von Sky zufolge schaut Brandt sich mit seinem Vater und Berater Jürgen bereits nach Optionen für einen Wechsel im Sommer um. Bei Borussia Dortmund hat er noch einen Vertrag bis 2026. Dadurch hätte der BVB in diesem Sommer die letzte Möglichkeit, um bei einem Verkauf eine Ablöse zu kassieren.

Brandt mit BVB vor Kracher-Wochen

In dieser Saison brachte Julian Brandt es bei Borussia Dortmund in 35 Pflichtspiel-Einsätzen auf 14 Torbeteiligungen (4 Tore, 10 Vorlagen). Nach der Länderspielpause stehen für ihn und den BVB wahre Kracher-Wochen an. In der Liga treffen die Dortmunder auf die Topclubs Mainz 05, SC Freiburg und FC Bayern. Und in der Champions League steht für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac das Viertelfinale gegen den FC Barcelona an.