Borussia Dortmund: Für die Klub-WM – BVB will IHN sofort

Im allerletzten Moment sicherte sich Borussia Dortmund in dieser Saison das Saisonziel Champions League. Um im nächsten Jahr die sportlichen Ansprüche nicht erneut so konkret zu gefährden, befinden sich die Schwarzgelben nun bereits in der Kaderplanung.

Einmal mehr möchte Borussia Dortmund hier erneut auf junge Talente setzen. Besonders mit englischen Juwelen hatte der BVB in der Vergangenheit Erfolge. Nun scheint es, als hätten sie den nächsten vielversprechenden Spieler auserkoren – und der Name ist alles andere als unbekannt.

Borussia Dortmund: ER erfüllt alle Kriterien

Jobe Bellingham erfüllt beim BVB alle Kriterien, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben: jung, talentiert – und obendrein ein Nachname, der bereits funktioniert hat. Der 19-Jährige soll in die Fußstapfen seines Bruders treten – und das am besten sofort.

+++ Auch interessant: Borussia Dortmund: Herber Rückschlag! Ex-BVB-Star am Boden zerstört +++

Wie „Sky“ berichtet, drückt Borussia Dortmund bei Bellingham nun aufs Gaspedal und will das Juwel noch bis Mitte Juni verpflichten. Der Grund: Bellingham soll bereits bei der Klub-WM das BVB-Trikot tragen und dort eine wichtige Rolle spielen.

Bellingham wird kein Schnäppchen

Anfang Mai sollen die BVB-Bosse samt Niko Kovac zu Gesprächen nach England gereist sein, um das junge Talent von einem Wechsel zu überzeugen. Aufgrund der Familienbindung zum BVB, die durch Bruder Jude entstanden ist, scheint Dortmund gute Karten im Poker zu haben.

Mehr spannende News:

Die Konkurrenz schläft dennoch nicht: Aus der Bundesliga sollen insbesondere Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ebenfalls Interesse zeigen. Für Bellingham müsste man wohl eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro auf den Tisch legen – ein Schnäppchen wird das also nicht. Allein mit der Klub-WM-Teilnahme hat man die Kohle allerdings schon wieder drin.