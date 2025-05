Beliebte Bäckerei in Dortmund macht dicht – nach 28 Jahren!

Ganze 28 Jahre gingen Kunden in dieser Bäckerei ein und aus. Doch damit ist bald Schluss und es heißt Abschied nehmen, denn schon bald soll die Bäckerei in der Innenstadt von Dortmund für immer schließen.

Die Filiale Bäckerei-Kette Malzers Backstube an dem Westenhellweg in Dortmund wird schließen. Das hat auch ein Sprecher des Unternehmens auf eine Anfrage von den „Ruhr Nachrichten“ bestätigt. Nach 28 Jahren Betrieb soll der 26. Juni der aller letzte Verkaufstag werden.

Dortmund: Filiale eröffnete 1997

Im Jahr 1997 zog das Unternehmen in die Filiale in Dortmund ein. Diese hatte Malzers Backstube damals von der Bäckerei Grobe übernommen. Während der Jahre gingen zahlreiche Kunden in der Bäckerei ein und aus, doch jetzt heißt es Abschied nehmen.

Warum es zu dieser Schließung der Filiale in Dortmund kommt, erklärt ein Sprecher von Malzers Backstube gegenüber „Ruhr Nachrichten“. Er begründet: „Die Räumlichkeiten mit Café und Nebenraum sind für unsere zukünftige Ausrichtung zu klein.“

Das Gebäude in Dortmund wird auch nicht lange leer stehen, denn es wurde auch schon geklärt, wer die Malzers Backstube übernehmen wird. Der Nachbar der Bäckerei, ein Döner-Imbiss, hat Interesse geäußert. Der Imbiss möchte jetzt in Zukunft die komplette Fläche übernehmen, um sich auszuweiten.

Bäckerei wurde bei einer Verfolgungsjagd beschädigt

Kunden von Malzers Backstube müssen in Zukunft auf eine andere Filiale in Dortmund ausweichen. Die nächst gelegte Filiale von Malzers befindet sich an der Kampstraße. Das familiengeführte Unternehmen betreibt momentan 35 Filialen in Dortmund.

Erst letzten Sommer machte die Filiale auf dem Westenhellweg Schlagzeilen. Bei einer Verfolgungsjagd durch die Innenstadt von Dortmund knallte ein Motorroller-Fahrer in die Bäckerei. Durch den Unfall entstand ein großer Schaden und die Bäckerei musste für den Tag schließen.