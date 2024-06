Borussia Dortmund: Hummels-Ersatz? Abwehrkante plötzlich im BVB-Fokus

Eine irische Abwehrkante als Hummels-Ersatz? Borussia Dortmund soll bei der Suche nach einem Nachfolger offenbar einen neuen Kandidaten entdeckt haben: Jake O’Brien von Olymique Lyon.

Einem Medienbericht zufolge steht der 23-Jährige seit neustem auch bei Borussia Dortmund auf dem Zettel. Er könnte demnach der Nachfolger von Mats Hummels werden, wenn er den Verein in diesem Sommer wirklich verlässt.

Borussia Dortmund offenbar an irischer Abwehrkante interessiert

O’Brien gehört zu den Entdeckungen der abgelaufenen Saison. Erst im vergangenen Sommer wechselte er für gerade einmal eine Million Euro Ablöse aus der U21 von Crystal Palace zu Olympique Lyon.

In der französischen Ligue 1 startete O’Brien so richtig durch. Er entwickelte sich rasant zur Stammkraft in der Innenverteidigung von Lyon. Gegen Ungarn feierte er am Dienstag (4. Juni) nun auch sein Debüt für die irische Nationalmannschaft. Damit weckte er das Interesse zahlreicher Klubs – offenbar auch das von Borussia Dortmund.

Laut einem Bericht des „Irish Independent“, der größten Tageszeitung in Irland, hat der BVB die irische Abwehrkante (1,97 Meter groß) auf dem Zettel. Er wird als potentieller Nachfolger für Mats Hummels gehandelt. Die Entscheidung der BVB-Legende steht zwar noch aus, doch vieles deutet auf einen Abgang hin (Hier mehr!).

Konkurrenz für den BVB

Neben dem BVB sollen aber noch weitere Klubs an O’Brien interessiert sein. Demnach sind auch der FC Everton, AC Mailand und weitere Vereine aus Italien an dem Innenverteidiger dran.

Als weiterer Kandidat für die Nachfolge von Mats Hummels wird aktuell Waldemar Anton vom VfB Stuttgart gehandelt. Bei ihm ist die Konkurrenz aus der Bundesliga allerdings noch größer (hier mehr dazu!).