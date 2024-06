BVB schaut bei Deutschland – Ukraine ganz genau hin: ER könnte bald ein Dortmunder sein

Borussia Dortmund kann nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid nun endgültig den Fokus auf die neue Saison legen. Dabei könnte sich im kommenden Transferfenster auf der Zu- und Abgangsseite viel tun.

Durch die enormen Einnahmen aus dem internationalen Wettbewerb hat der BVB in diesem Sommer mehr finanziellen Spielraum als vor der Saison angenommen. Nun soll dieses Geld investiert werden. Dafür könnte der Blick zur Nationalmannschaft gehen – einen Spieler sollen die Dortmunder Verantwortlichen im Blick haben!

Borussia Dortmund: Waldemar Anton im Dortmunder Visier!

Waldemar Anton soll mehreren Medienberichten zufolge beim BVB hoch im Kurs stehen. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart hat sich in dieser Saison durch seine konstant guten Leistungen zum Nationalspieler gemausert. Beim Testspiel der Nationalmannschaft am Montag (3. Juni) soll der 27-Jährige in der Startformation stehen.

Trägt er nach der EM im eigenen Land das schwarz-gelbe Trikot? Unwahrscheinlich erscheint dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht, zumal der Stuttgarter eine Ausstiegsklausel besitzt. Diese soll nach „SportBild“-Informationen bei rund 22,5 Millionen Euro liegen. Für Borussia Dortmund sollte diese Summe angesichts der Einnahmen aus der Champions League wohl kein Problem darstellen.

Süle und Hummels vor BVB-Abgang

Was ebenfalls für Anton spricht: Bei der derzeitigen Personallage in der Innenverteidigung des BVB könnte sich im Sommer ein Umbruch anbahnen. Der Vertrag von Mats Hummels läuft aus, selbst bei einer Verlängerung ist er wohl keine langfristige Lösung mehr.

Eine Verpflichtung von Waldemar Anton würde also aus vielerlei Hinsicht Sinn ergeben. Dennoch sollte sich der BVB sputen. Mit guten Leistungen bei der Heim-EM könnte der Noch-Stuttgarter auch für andere Vereine interessant werden.