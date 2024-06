Borussia Dortmund: Gerüchte um BVB-Star halten an – er hat eine klare Entscheidung getroffen

Für Borussia Dortmund wird es ein ereignisreicher Sommer. Einige Profis werden den Verein verlassen, Neuzugänge werden sich dem BVB anschließen. Andere Entscheidungen werden in den kommenden Wochen fallen.

Nach den Verabschiedungen von Marco Reus, Marius Wolf und Mateu Morey sollen weitere Abgänge folgen. Doch bei einem Verkaufskandidaten könnte es nun anders kommen, als zunächst angenommen! Er will nämlich bei Borussia Dortmund bleiben.

Borussia Dortmund: Moukoko soll keinen Abschied planen

Yousoufa Moukoko steht bei Borussia Dortmund auf dem Abstellgleis. Dem 19-Jährigen soll, ähnlich wie seinem Stürmerkollegen Sebastien Haller, ein Wechsel nahegelegt worden sein. An Niclas Füllkrug ist kein Vorbeikommen, zudem soll mit Serhou Guirassy noch ein weiterer Top-Stürmer verpflichtet werden. Doch das scheint Moukoko nicht weiter zu stören.

Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll der junge Stürmer keinen BVB-Abgang planen. Dieser Wunsch sei von Spielerseite aus nicht kommuniziert worden. Das verwundert insofern, da die Aussichten auf Spielzeiten in der kommenden Saison nicht gut stehen. In der abgelaufenen Saison kam Moukoko zwar auf 27 Pflichtspieleinsätze, jedoch waren es dabei zum Großteil nur in den Schlussminuten, in denen der Youngster ran durfte.

Bei Moukoko wohl nur eine Leihe realistisch

Sollten sich Verein- und Spielerseite doch noch auf einen Abgang einigen können, käme wohl nur eine Leihe in Frage. Denn Moukoko, der vertraglich noch bis 2026 an den BVB gebunden ist, soll jährlich rund fünfeinhalb Millionen Euro verdienen. Dass er diese Summe auch nur ansatzweise bei einem anderen Klub einstreichen würde, ist angesichts der geringen Spielzeit in Dortmund wohl auszuschließen.

Es gilt also abzuwarten, wo die Zukunft von Moukoko liegt. Sollte sich Borussia Dortmund die Dienste von Serhou Guirassy sichern können, wäre ein Verbleib des 19-Jährigen vor allem für den Spieler selbst nicht sinnvoll. Denn Spielzeit dürfte für den Stürmer dann zur Mangelware werden.