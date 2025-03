Borussia Dortmund: Sancho-Rückkehr? BVB-Legende wird deutlich

Kommt es etwa zur zweiten Rückkehr von Jadon Sancho? Seit kurzem wird der Flügelstürmer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Brite steht nämlich vor einer ungewissen Zukunft.

Während viele Fans von Borussia Dortmund davon träumen, drückt eine Vereinslegende auf die Bremse. Kevin Großkreutz ist sich nämlich unsicher, ob die Sancho-Rückkehr überhaupt sinnvoll wäre.

Borussia Dortmund: Sancho-Rückkehr im Gespräch

Anfang 2024 hieß es, der verlorene Sohn bei Borussia Dortmund sei zurück. Jadon Sancho wurde damals nämlich für die restliche Rückrunde vom BVB ausgeliehen, da er bei Manchester United keine Chance hatte. Bei den Schwarzgelben konnte er nur selten überzeugen. Es ging im Sommer zurück nach Manchester.

Auch interessant: BVB – Mainz: Moritz Jenz packt aus – „Liegt uns einfach mehr“

Von dort aus wurde er an den FC Chelsea verliehen. Eine Kaufpflicht wurde vereinbart, die der Londoner Klub aber jetzt umgehen will. Deshalb könnte Sancho wieder nach Manchester zurückgehen. Allerdings hat er dort weiterhin keine Zukunft. Deshalb vermehrten sich die Gerüchte um eine Rückkehr zum BVB wieder.

Wäre ein drittes Engagement überhaupt sinnvoll? „Dass er ein Unterschiedsspieler sein kann, dass er ein guter Fußballer ist, wissen wir alle. Die große Frage ist: Bringt er das noch einmal auf den Platz hier in Dortmund?“, sagte Kevin Großkreutz in seinem Podcast „Viertelstunde Fussball“. Er fügte an: „Wenn er das hinbekommt, ist er eine Verstärkung ohne Ende.“

„Da wäre schon Risiko dabei“

Doch Großkreutz drückt bei all der Euphorie auch auf die Bremse. „Da wäre schon ein bisschen Risiko dabei“, so die Vereinslegende von Borussia Dortmund. Schließlich weiß Sancho aktuell in London nicht zu überzeugen, weshalb Chelsea auch versucht, sich von dieser Kaufpflicht irgendwie zu befreien.

Mehr Nachrichten für dich:

Übrigens: Neben Borussia Dortmund will wohl auch Bayer Leverkusen Sancho holen. Wer von den beiden Bundesligisten zuschnappen will, muss für den Rechtsfuß aufgrund seines bis 2026 laufenden Vertrags auch eine nicht unerhebliche Ablösesumme zahlen. Für den BVB könnte es zu einer Mammutaufgabe werden, wenn jetzt auch noch weitere Klubs Interesse zeigen sollten.