Borussia Dortmund: Bedenkliche Entwicklung – beim BVB sollten gerade alle Alarmglocken schrillen

Frust, Enttäuschung, Ratlosigkeit – diese Emotionen gaben sich am Sonntag bei den Fans von Borussia Dortmund die Klinke in die Hand. Wieder einmal hatte der BVB einen seiner unerklärlich schwachen Auftritte gezeigt. Und langsam sollten die Bosse ins Grübeln kommen.

Denn die Stimmung beim Anhang von Borussia Dortmund kippt zusehends. Die Pfiffe werden lauter – ein untrügliches Zeichen, dass etwas schiefläuft. Denn normalerweise sind die schwarz-gelben Fans für ihre Feinfühligkeit bekannt.

Borussia Dortmund: Stimmung kippt

Rückblick: 27. Mai 2023. Es ist ein verheerender Tag für den BVB. Eine ganze Stadt hatte sich auf die Meisterfeier eingestellt. Doch auf den letzten Metern stolpert die Borussia, strauchelt und kann das Drama nicht verhindern. Weinend sitzen die Spieler nach dem 2:2 gegen Mainz auf dem Rasen. Und die Fans? Bauen sie plötzlich mit Jubel auf.

Die Bilder sind unvergessen. Im dunkelsten Moment der jüngeren Vergangenheit hält die BVB-Familie zusammen. Keine Pfiffe, kein Pöbeln in Richtung der Spieler – diese Reaktion war einzigartig.

Umso alarmierender ist die Realität jetzt gerade. Gegen Hoffenheim verlor Borussia Dortmund das erste Spiel des Jahres 2024. Das kann sicherlich passieren. Dennoch ist schon jetzt bei vielen Fans das Maß voll. Aus weiten Teilen des Stadions waren Pfiffe zuhören. Einige Anhänger verließen schon vor Abpfiff ihre Plätze.

BVB muss Probleme benennen

Denn obwohl es die erste Niederlage des Jahres war, war es nicht der erste enttäuschende Auftritt. Auch bei Unentschieden oder Siegen präsentierte sich Dortmund nicht sattelfest. Die taktische und spielerische Entwicklung unter Edin Terzic stagniert. Den hochbezahlten Stars gelingen einfachste Dinge nicht. Hinter den Saisonzielen liegt man meilenweit zurück.

Was viele Anhänger aber noch mehr aufbringt: Die altbekannten Probleme werden kleingeredet oder ignoriert. Die Verantwortlichen sehen in einem Unentschieden gegen Heidenheim einen Schritt nach vorne, die Stars suchen nach Ausreden wie Protest-Unterbrechungen oder Schiedsrichter-Entscheidungen. Das kommt nicht gut an und das bekommen sie aktuell auch zu spüren.

Diese Probleme ziehen sich seit Wochen bei Borussia Dortmund durch, teilweise schon am Ende des letzten Jahres. Die Verantwortlichen sollten nun dringend aufpassen, dass man die Fans nicht gänzlich verliert, das Fehler stattdessen benannt werden. Sonst könnte es in den kommenden Wochen richtig ungemütlich werden.