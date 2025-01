Borussia Dortmund: Transfer-Alarm! Verliert der BVB Top-Talent Hettwer?

Für Borussia Dortmund läuft es in der Bundesliga derzeit überhaupt nicht rund. Nach der zuletzt dritten Niederlage in Serie ist der BVB endgültig ins Tabellenmittelfeld abgerutscht – die Alarmglocken läuten wohl spätestens jetzt in ganz Dortmund.

Nun könnte die Fans von Schwarz-gelb die nächste Hiobsbotschaft erreichen. Denn mit Top-Talent Julian Hettwer könnte Borussia Dortmund im Sommer ein absolutes Mega-Juwel verlassen – ein BVB-Rivale macht bei ihm jetzt Ernst!

Borussia Dortmund: Hettwer vor Wechsel nach Köln?

Für Julian Hettwer könnte die bisherige Saison wohl kaum besser laufen. Der 21-Jährige spielt in dieser Saison in der Dortmunder Zweitvertretung groß auf und kommt in 18 Pflichtspieleinsätzen auf ganze 17 Scorerpunkte. Damit hält er die Mannschaft von Jan Zimmermann bislang im Alleingang im Mittelfeld der dritten Liga. Doch damit könnte schon bald Schluss sein.

Denn wie der „Express“ berichtet, hat sich der 1. FC Köln in den vergangenen Tagen mit dem BVB-Spieler getroffen, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Hintergrund: Der Vertrag von Hettwer läuft im kommenden Sommer aus. Eine ablösefreie Verpflichtung dürfte also nicht für die Kölner interessant werden.

Auch Bundesligisten an Hettwer dran

Wie der „Express“ ausführt, sollen mit Augsburg, Heidenheim und auch Bochum gleich drei Bundesligisten an Hettwer dran sein. Laut Bericht sollen insgesamt sogar rund ein Dutzend Klubs an dem 21-Jährigen interessiert sein, der in der Jugend für den MSV Duisburg, Schalke 04 und eben auch den VfL Bochum spielte. Möglicherweise könnte Hettwer aber auch in Köln in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.

Der Spieler selbst soll es mit einer Entscheidung über seine Zukunft allerdings nicht eilig haben. Auch ein Verbleib in Dortmund ist unterdessen nicht ausgeschlossen. Voraussetzung dafür: Eine Perspektive bei den Profis des BVB.

