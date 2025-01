Borussia Dortmund: Verletzungsschock! Hiobsbotschaft um BVB-Juwel

Borussia Dortmund hatte in der bisherigen Saison mit einer Menge Verletzungen zu kämpfen. Immer wieder sind wichtige Leistungsträger ausgefallen, oftmals sogar gleichzeitig. Nuri Sahin musste sein Team wiederholt umbauen.

Doch nun trifft es auch die Reserve von Borussia Dortmund – und das richtig hart. Denn ausgerechnet den Spieler, der wohl kaum zu ersetzen ist. Julian Hettwer wird der BVB-Zweitvertretung offenbar vorerst fehlen.

Borussia Dortmund: U23 muss auf Hettwer verzichten

Ganz schlechte Nachrichten vor dem Rückrunden-Auftakt in Liga drei! Die Zweitvertretung des BVB muss wohl wochenlang auf Starspieler Julian Hettwer verzichten. Laut den „Ruhr Nachrichten“ laboriert der Youngster derzeit an komplizierten Rückenbeschwerden. Eine genaue Diagnose konnte noch nicht getroffen werden.

Hettwer soll schon umfangreich untersucht worden sein, doch eine genaue Ursache konnte noch nicht gefunden werden. Intern soll man jedoch damit rechnen, dass das Offensiv-Juwel mehrere Wochen ausfallen wird. Sein Ausfall ist ein herber Rückschlag für die U23 des BVB. In der laufenden Saison kommt der 21-Jährige 17 Torbeteiligungen in 18 Spielen.

„Julians Ausfall ist für uns schwer zu kompensieren. Gleichzeitig bietet das anderen Spielern die Chance und die Verpflichtung, diese Rolle zu übernehmen und hineinzuwachsen. Aber wir werden ihn natürlich nicht eins zu eins ersetzen können“, sagt sein Trainer.

Köln buhlt um Hettwer

Hettwer wird also in den kommenden Wochen nicht auflaufen können. An dem Interesse mehrerer Klubs wird das jedoch wenig ändern, einige Klubs aus der ersten und zweiten Liga haben den 21-Jährigen bereits auf dem Zettel. Ganz vorne dabei ist offenbar der 1. FC Köln, der Hettwer im Sommer an den Rhein lotsen möchte.

Wie der „Express“ berichtet, haben sich Vertreter des Zweitligisten am vergangenen Mittwoch (15. Januar) mit der Spielerseite in Köln getroffen, um einen ablösefreien Sommer-Wechsel auszuloten. Hettwer ablösefrei zu verlieren, wäre eine ganz bittere Nummer für den BVB. Vorerst wird seine Genesung jedoch an erster Stelle stehen.