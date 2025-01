Borussia Dortmund: Irre Rashford-Wende – kommt es plötzlich doch zum Hammer-Wechsel?

Seit einigen Tagen kursiert der Name Marcus Rashford rund um Borussia Dortmund. Der englische Nationalspieler ist unter dem neuen United-Coach Ruben Amorim komplett außen vor und forciert daher einen Wechsel in diesem Winter.

Zuletzt schien es jedoch so, als würde Rashford unter keinen Umständen zu Borussia Dortmund wechseln wollen. Sein Ziel soll vorrangig die Serie A sein. Doch plötzlich ist der BVB wohl wieder voll im Rennen um den Offensivakteur.

Borussia Dortmund: Rashford-Spur wieder heißer

Dieser Transfer wäre ein echtes Ausrufezeichen – vor allem in der derzeitigen Situation. Rashford gehörte in den letzten Jahren zu den Top-Spielern in der Premiere League, war lange Zeit mit der einzige Hoffnungsträger von Manchester United. Doch seit Amorim die „Red Devils“ übernommen hat, kommt er nicht mehr zum Zug. Zieht es ihn nun also zum BVB?

Laut „Bild“ soll sich dieser Kracher-Transfer nun tatsächlich anbahnen. Der englische Superstar soll trotz finanzieller Hürden eine ernsthafte Option sein. Dabei soll es sogar schon zu konkreten Verhandlungen gekommen sein.

Als Ersatz für den abgewanderten Donyell Malen hat der BVB laut „Bild“ eigentlich Kevin Schade vom FC Brentford im Visier. Doch ein Transfer des Flügelstürmers soll nicht stemmbar sein – Brentford würde den Deutschen wohl direkt verkaufen. So soll der BVB nun bei Rashford Ernst machen wollen.

Chelsea-Duo auch im Anflug?

Dazu planen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. weitere Neuzugänge aus der Premiere League. Sowohl Mittelfeldmann Carney Chukwuemeka also auch Linksverteidiger Renato Veiga sollen per Leihe vom FC Chelsea kommen. Vor allem bei Chukwuemeka sollen die Verhandlungen schon fortgeschritten sein.

Weitere News:

Mit diesen drei Stars soll es in der Rückrunde besser werden. Denn die Hinserie war die schlechteste seit zehn Jahren. Nach 17 Spielen steht der BVB mit mageren 25 Punkten auf Platz zehn.