Borussia Dortmund: Schonungslose Sahin-Ansage! BVB-Coach nimmt sich Stars zur Brust

Nach der desolaten 2:4-Pleite bei Aufsteiger Holstein Kiel herrscht bei Borussia Dortmund dicke Luft. Der Revierklub gerät mächtig ins Wackeln und Chefcoach Nuri Sahin steht mit seiner Mannschaft enorm unter Druck. In Frankfurt (Freitag, 17. Januar, 20.30 Uhr) ist der BVB zum Punkten verdammt.

Die Stimmung ist bei Borussia Dortmund logischerweise alles andere als gut. Vor dem Spiel bei der Eintracht ist Sahin nun noch einmal richtig deutlich geworden. Dabei hat er vor allem ganz bestimmte Spieler angesprochen.

Borussia Dortmund: Sahin wird vor Schicksalsspiel deutlich

Mit der Leistung in Kiel hat der BVB sich nicht nur desolat und peinlich präsentiert, sondern auch das Fass bei den Fans zum Überlaufen gebracht. Nach Abpfiff gab es eine dicke Ansage der aktiven Fanszene, die Anhänger haben genug. Mit Blick auf die schwere Aufgabe in Frankfurt muss Schwarz-Gelb nun liefern – um Sahins Jobs zu retten, um möglichst schnell aus der Krise heraus zu kommen und um die Fans nicht noch weiter zu verlieren.

Das ist sich auch Sahin bewusst, der BVB-Coach hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch einmal Klartext gesprochen. „Nach so einem Spiel kannst Du nicht einfach in die Tagesordnung übergehen, wir haben die Partie im Kollektiv und einzeln ganz ehrlich analysiert“, so Sahin.

„Die Jungs wissen, dass wir jetzt eine Reaktion zeigen müssen. Die Leistung war so schlecht, da kann man nicht alle elf Spieler auf einmal austauschen. Egal in welcher Konstellation wir morgen auftreten werden, können wir so eine Leistung nicht bringen“, machte der 36-Jährige mit Blick auf mögliche Konsequenzen klar.

Führungsspieler müssen vorangehen

Fakt ist: Vor allem die BVB-Stars, die sich selbst als Führungsspieler und Leistungsträger sehen, müssen nun Verantwortung übernehmen. Das stellte auch Sahin noch einmal heraus. „Ich erwarte vor allem von den Führungsspielern, dass sie in einer solchen Situation auch mal das Heft in die Hand nehmen und auf dem Platz Klartext sprechen. Da weiß glaube ich jeder, was damit gemeint macht“, so Sahin deutlich.

„Ich habe am Dienstag nicht eine Leistung gesehen, die dem Anspruch als Führungsspieler gerecht geworden ist. Das muss sich schleunigst ändern“, so Sahin weiter. Er nimmt seine Mannschaft, vor allem die Spieler, die selbst vorangehen wollen, in die Pflicht. Sie müssen nun liefern – sonst dürfte es nicht nur für Sahin richtig eng werden.