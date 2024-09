Borussia Dortmund – Heidenheim: Fans graut es – Chaos plötzlich unvermeidbar

Wer mit dem Auto zu BVB-Heimspielen anreist, ist Kummer gewohnt. Verstopfte Straßen, Verkehrs-Kollaps auf den Hauptstraßen und Zufahrtswegen sind an der Tagesordnung. Bei Borussia Dortmund – Heidenheim wird es nun aber noch schlimmer.

Ein Rohrbruch wird den Fans das Leben zusätzlich schwer machen. Ausgerechnet auf einer der wichtigsten Straßen rund um das BVB-Stadion geht nichts mehr. Und das womöglich nicht nur beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Heidenheim.

Borussia Dortmund – Heidenheim: Chaos am Stadion unvermeidbar

Wenn 80.000 Menschen gleichzeitig an einen Ort wollen, wird’s chaotisch. Und wenn dann auch noch eine wichtige Zufahrtsstraße wegbricht, erst recht. Die Fans, die zum Freitagabend-Spiel des BVB gegen Spitzenreiter Heidenheim mit dem Auto anreisen wollen, werden gute Nerven brauchen. Ein Wasserrohrbruch legt die Hagener Straße komplett lahm.

Mitten in der Straße gab es erst eine Wasserfontäne, jetzt klafft dort ein Loch. Eine Vollsperrung war wegen des Vorfalls unvermeidlich. Unmittelbar an der Kreuzung zur Stockumer Straße geht nichts mehr. Heißt: Eine Verkehrsader auf dem Weg zum Westfalenstadion fällt weg.

Das hat unweigerlich auch Auswirkungen auf die Ausweichrouten aus Richtung Süden. Besonders an einem Freitagabend bitter, denn der Großteil der Fans reist an Werktagen besonders kurzfristig an und sorgt für verstopfte Straßen und Stadion-Eingänge.

Energie- und Wasserversorger DEW21 empfiehlt eine weiträumige Umfahrung. Und das wohl nicht nur bei Borussia Dortmund – Heidenheim. Zwei Wochen soll die Reparatur brauchen. Auch beim folgenden Heimspiel gegen Bochum (27. September) könnte der Rohrbruch damit noch nicht behoben sein. Wieder ein Freitagabend. Doch dann wären auch die Gästefans aus der Nachbarstadt betroffen.