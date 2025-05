Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Transfer-Traum hat sich erledigt

Nach der Last-Minute-Qualifikation für die Champions League kann Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster wohl eine Etage höher greifen. Dank der Einnahmen aus der Königsklasse dürfte die ein oder andere kostspielige Verpflichtung realistisch sein.

Ein Transfer-Traum des BVB hat sich jedoch bereits jetzt zerschlagen. Dieses Mega-Juwel stand einst kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Gerade einmal ein Jahr später geht es für ihn nun zu einem Welt-Klub.

Borussia Dortmund: Ex-Flirt Huijsen startet durch

Aus heutiger Sicht werden sich die Dortmunder Bosse sicher schwarz ärgern, die Verpflichtung von Dean Huijsen im Sommer 2024 nicht dingfest gemacht zu haben. Wie „Sky“ berichtet, soll sich der Innenverteidiger bereits mit dem BVB einig gewesen sein, lediglich die Unterschrift fehlte noch. Am Ende fiel die Wahl von Schwarz-Gelb jedoch auf Waldemar Anton. Eine Entscheidung, die man in Dortmund heute bitter bereuen dürfte.

Denn statt in den Ruhrpott zu wechseln, ging Huijsen für gerade einmal 15 Millionen Euro zum AFC Bournemouth. An der englischen Südküste hat sich der 20-Jährige innerhalb eines Jahres nicht nur zu einem der besten Verteidiger der Premier League entwickelt, sondern Huijsen ist inzwischen auch zum spanischen Nationalspieler gereift. Klar, dass diese Leistungen nicht unbemerkt bleiben.

Real Madrid greift zu

So sollen sich zuletzt zahlreiche Top-Klubs um den Defensiv-Spezialisten gerissen haben. Am Ende hat Real Madrid den Zuschlag bekommen. „Die Galaktischen“ verpflichten Huijsen für gut 58 Millionen Euro. In der spanischen Hauptstadt unterschreibt der gebürtige Amsterdamer bis 2030.

Während man sich in Bournemouth also über ein sattes Transfer-Plus freuen darf, hat sich der BVB ein Mega-Geschäft direkt vor der Nase entgehen lassen. Trotz der zuletzt ansteigenden Formkurve von Waldemar Anton: Ein Transfer von Huijsen hätte Borussia Dortmund finanziell wohl deutlich besser zu Gesicht gestanden.