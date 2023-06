Es hatte sich angedeutet und trotzdem ist es für Borussia Dortmund ein Schlag in die Magengrube. Raphael Guerreiro wechselt zum FC Bayern München – ablösefrei. Das bestätigte der Rekordmeister am Freitag (23. Juni).

Sieben Jahre lang hatte der Portugiese das schwarz-gelbe Trikot getragen. In der Liga hatte er dem Rekordmeister gegenüber stets das Nachsehen. Nun wechselt Guerreiro die Seiten, will endlich Meister werden. Es bleibt die Frage: Stichelt er bei seiner Vorstellung gegen Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Guerreiro unterschreibt in München

224 Pflichtspiele absolvierte Guerreiro im Trikot des BVB. Dabei schwankte der Europameister von 2016 oftmals zwischen Genie und Wahnsinn. Während ihn Mitspieler als edlen Techniker loben, fiel er Fans oft auch wegen vermeintlicher Lustlosigkeit auf.

Über all das dürfte auch der FC Bayern München Bescheid gewusst haben. Die Pro-Argumente stachen die Contras allerdings aus. Am Freitag machte es der FCB offiziell: Guerreiro kommt von Borussia Dortmund und unterschreibt für drei Jahre.

Spitze gegen den BVB?

Die Fans der Dortmunder sind bedient und dürften bei den Aussagen Guerreiros gleich noch hellhöriger werden. „Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen“, erklärte Guerreiro – verriet aber nicht, wann es diesen Anruf gab.

Zudem erklärte der Ex-Spieler von Borussia Dortmund auch seine Vorfreude, wieder mit Thomas Tuchel arbeiten zu können. Zu seiner Rolle sagte er: „Ich bin ein Spieler, der immer gerne den Ball hat – es geht darum, das Spiel zu dominieren, und ich möchte Chancen kreieren.“

Eine Spitze gegen den BVB? In Dortmund war Guerreiro bekanntermaßen meistens Linksverteidiger, konnte sich in der Offensive oft nicht in dem Maße einbringen, wie er es offenbar gerne möchte. Und auch das Dominieren von Spielen scheint ihm ihn Dortmund gefehlt zu haben.

Borussia Dortmund: Meister-Nackenschlag verdaut

Den Meisternackenschlag scheint der Portugiese verdaut zu haben, fasst er zahlreiche Titel nun eben mit dem Konkurrenten in den Blick. „Ich werde alles geben, damit wir so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist die Philosophie des FC Bayern“, so Guerreiro. Anders etwa als beim BVB?