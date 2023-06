Seit vielen Jahren ist es ein Klassiker bei Borussia Dortmund. Steht die Transferperiode an, taucht früher oder später der Name Hakim Ziyech auf. Für viele Fans galt der Marokkaner seit langer Zeit als Wunschspieler.

++ Talent scheitert krachend – BVB plant wohl drastischen Schritt ++

Ein Wechsel zerschlug sich jedoch immer wieder, beide Parteien fanden nie wirklich zueinander. Nun ist der Traum der Fans von Borussia Dortmund endgültig geplatzt. Ziyech steht vor einem Wechsel – seinem vielleicht letzten großen Wechsel.

Borussia Dortmund: Ziyech vor Wechsel

Ziyech spielt bereits seit drei Jahren für Chelsea London. Immer wieder war er seitdem beim BVB im Gespräch. Allerdings reicht das mutmaßliche Interesse am Offensivspieler noch viel weiter zurück. Schon als er Spieler von Ajax Amsterdam war, gab es erste Gerüchte.

++ Wie bei Haaland und Sancho! BVB steht vor großem Transfer-Problem ++

In diesem Sommer bahnt sich bei Ziyech der nächste Wechsel seiner Karriere an. Und dieser führt ihn nicht zu Borussia Dortmund. Stattdessen zieht es ihn wohl nach Saudi-Arabien. Dem Vernehmen nach unterschreibt er in Kürze beim Ronaldo-Klub Al-Nassr.

Letzter großer Vertrag

Beim saudi-arabischen Spitzenteam wird er wohl einen Vertrag bis 2026 unterschreiben – mit dickem Gehalt inklusive. Laut Fabrizio Romano hätten sich beide Vereine und auch der Spieler mit seinem neuen Klub schon geeinigt. Nun werden die Verträge aufgesetzt.

Ziyech verlässt Chelsea London wohl. Foto: Foto: picture alliance / Newscom

Für Ziyech dürfte es der letzte große Vertrag seiner Karriere sein. Schließlich ist er im Sommer 2026 bereits 33 Jahre – und dann auch schon ein Weilchen aus dem europäischen Spitzenfußball raus.

Borussia Dortmund sucht Verteidiger

Damit dürfte auch klar sein, dass der Spieler vermutlich niemals seinen Weg ins Ruhrgebiet finden wird. Bitter für alle Fans, die schon länger darauf gehofft hatten. Aktuell sucht die Borussia aber ohnehin nach anderen Spielern.

Weitere Nachrichten für dich:

Vor allem Außenverteidiger stehen auf dem Einkaufszettel von Sebastian Kehl. Nach dem Abgang von Raphael Guerreiro erst recht. Zwar schnappte sich Borussia Dortmund bereits Ramy Bensebaini. Am liebsten hätten die Verantwortlichen aber auch noch Ivan Fresneda von Real Valladolid.