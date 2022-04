Borussia Dortmund: Transfer-Hoffnung geplatzt! BVB-Flirt verlängert bei seinem Klub

Auf der Suche nach einem Ersatz für Top-Stürmer Erling Haaland wird Borussia Dortmund diese Entwicklung genau beobachten.

Ein möglicher Nachfolger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Borussia Dortmund muss seine Transferhoffnung somit begraben – zumindest auf einen günstigen Transfer.

Borussia Dortmund: Rückschlag! BVB-Flirt verlängert Vertrag

Es gilt mehr als wahrscheinlich, dass BVB-Stürmer Erling Haaland die Borussia im Sommer verlassen wird. Bereits seit Monaten wird der BVB dementsprechend mit dem ein oder anderen Stürmer in Verbindung gebracht. So auch mit Gianluca Scamacca. Der 23-jährige Italiener zeigt bei seinem Klub US Sassuolo sein Können. In 30-Ligaspielen netzte der Angreifer 13-mal.

Sein Vertrag galt noch bis zum Sommer. Dann hätte der BVB ablösefrei zuschlagen können. Kein schlechter Deal, zu dem es nun jedoch nicht kommen wird. Denn wie Sassuolo verkündet, ist es dem italienischen Erstligisten gelungen, seinen Stürmer bis 2026 an sich zu binden. Durch diesen dürfte sich auch die Ablösesumme immens erhöht haben.

Keine guten Nachrichten für den BVB. Ein Transfer gilt somit eher als unwahrscheinlich. Neben dem Ruhrpott-Klub sollen auch Inter Mailand und Juventus Turin an Scamacca interessiert gewesen sein.

----------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

----------------------------------------

Borussia Dortmund: Suche nach Nachfolger geht weiter

Es bleibt also weiterhin spannend, für wen sich Borussia Dortmund entscheidet. Die Liste der Kandidaten ist lang, als großer Favorit gilt aber Karim Adeyemi von RB Salzburg. Mit dem Nationalspieler soll sich der BVB schon einig sein, lediglich die Verhandlungen mit seinem Klub waren noch nicht erfolgreich.

Noch hat sich Erling Haaland aber noch nicht offiziell entschieden, den Verein zu verlassen. Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet. Real Madrid und Manchester City gelten als Favoriten. (fp)