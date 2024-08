Borussia Dortmund: Hammer-News für den BVB! Watzke verkündet sie selbst

Da hat sich Borussia Dortmund selbst übertroffen! Die vergangene Saison war ein Auf und Ab der Gefühle. Enttäuschend in der Bundesliga, sensationell in der Champions League. Die Leistungen der letzten Spielzeit schlagen sich nun auch in den Finanzen wieder.

+++ „Bin überrascht“ – DAS lässt selbst Nuri Sahin staunend zurück +++

Am Freitag (16. August) gab Borussia Dortmund die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres bekannt. Diese gestalten sich äußerst positiv. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann sich und seinen Mitarbeitern auf die Schulter klopfen.

Borussia Dortmund mit Rekordumsatz

Es sind beeindruckende Zahlen, die die Schwarz-Gelben am Freitag vorstellten. Sie untermauern deutlich, dass es dem Verein aktuell ziemlich gut geht. Im Geschäftsjahr 23/24 konnte Borussia Dortmund einen Gesamtumsatz von 639 Millionen Euro erzielen – Vereinsrekord. Hier inbegriffen sind auch Einnahmen aus Spielerverkäufen wie Jude Bellingham, für den Real Madrid eine dreistellige Millionensumme überwies.

Auch interessant: BVB kündigt Klopp-Rückkehr an! Doch die Sache hat einen Haken

Allerdings kann Borussia Dortmund auch beim transferbereinigten Konzernumsatz einen Rekord verkünden. Dieser stieg auf 509,1 Millionen Euro und damit erstmals auf über eine halbe Milliarde Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von rund 90,9 Millionen Euro.

Gründe für die Rekordzahlen

Die Gründe für die Rekordzahlen liegen auf der Hand. Durch das Erreichen des Champions-League-Finals strichen die Schwarz-Gelben unfassbare Bonuszahlungen ein. Über 100 Millionen Euro an Boni schüttete die UEFA an den Verein aus.

Da fällt es auch nicht zu sehr ins Gewicht, das sich auch die Kosten für den Personalaufwand beim BVB zuletzt um 32,3 Millionen Euro erhöht haben. „Wenn man ins Finale der Champions League einzieht, muss man mehr Prämien bezahlen. Das haben wir in diesem Fall sehr gerne getan“, sagte Watzke.

Borussia Dortmund weist Gewinn aus

Insgesamt, so verkündeten es Watzke und Co., habe sich das Konzernergebnis (also der Gewinn nach Abzug der Ausgaben vom Umsatz) auf 44 Millionen Euro verbessert. Es ist der zweithöchste Gewinn der Vereinsgeschichte.

Noch mehr News von uns liest du hier:

Und auch für die Zukunft darf sich Borussia Dortmund über weiteren Geldregen freuen. So ist man für die Klub-WM qualifiziert, wo Einnahmen in noch höheren Dimensionen winken.