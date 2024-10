Baustelle Borussia Dortmund! DIESES Problem muss Nuri Şahin umgehend in den Griff bekommen

Welches ist denn nun das richtige BVB-Gesicht? Die Fans von Borussia Dortmund rätseln. War jetzt die schwache Leistung gegen Union Berlin (hier mehr dazu lesen) der Ausrutscher – oder war die 7:1-Gala in der Champions League die Ausnahme-Leistung?

In der Liga jedenfalls, das ist klar, plagen Borussia Dortmund mal wieder die altbekannten Probleme. In den letzten Spielen kamen einige Baustellen der Mannschaft ans Licht. Die vielleicht größte muss Sahin schnell beheben. Sonst warten noch mehr bittere Niederlagen.

Borussia Dortmund wackelt sich durchs Spiel

1:5 gegen Stuttgart, 4:2 nach zwei Toren Rückstand gegen Bochum, 1:2 gegen Union Berlin – die letzten drei Liga-Auftritte der Schwarz-Gelben waren nur bedingt zum Zunge schnalzen. Das schlägt sich auch in der Tabelle wieder. Nach sechs Spieltagen rangiert man nur auf Platz sieben in der Tabelle. Zwar hat man Kontakt zur Spitze (vier Punkte Rückstand) doch der könnte nach der Pause schnell weiter wachsen.

Denn beim BVB machen sich zwei gravierende Probleme bemerkbar: die Abwehr und die erste Halbzeit! Die Spiele gegen Stuttgart, Bochum und Berlin markieren drei Partien in Folge, in der Borussia Dortmund jeweils mit 0:2 hinten lag – und das stets noch im ersten Durchgang.

Die Auswirkung auf das eigene Spiel ist verheerend. So steht man früh unter Druck, wird hier und da hektisch, muss vielleicht schon zur Pause reagieren. Den eigenen Matchplan mal in Ruhe durchziehen, ist dadurch beinahe unmöglich.

Sahin muss sich was einfallen lassen

Hier ist der neue Trainer gefordert, sich schnellstmöglich etwas einfallen zu lassen. Nach der Länderspielpause wartet ein echtes Mammut-Programm (hier mehr dazu). Dort wird nicht viel Zeit bleiben, um an diesen grundlegenden Problemen zu arbeiten.

Zu der Baustelle gehört allerdings nicht nur die defensive Kette, sondern das gesamte Team. Gegen Union Berlin war es ein Fehlpass von Maximilian Beier am gegnerischen Strafraum, der einen Konter einleitete. Im Zentrum stand Dortmund blank, hinten leistete sich dann Schlotterbeck ein tolpatschiges Foul, welches zum Elfmeter führte.

Borussia Dortmund muss solche Fehler dringend abstellen und darf sich schlicht nicht zwei Tore in der ersten Halbzeit fangen. So macht man sich das Liga-Leben unnötig schwer – gerade, wenn man nach erfolgreichen Champions-League-Abenden so müde ist.