Borussia Dortmund: Flick-Eskalation! Barcelona-Coach tickt vor CL-Duell aus

Bei Borussia Dortmund steht eines der absoluten Saisonhighlights vor der Tür. Am Mittwoch (11. Dezember) kommt der FC Barcelona in den Signal Iduna Park. Drei Punkte sind Pflicht, will der BVB die direkte Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale schaffen.

Doch das dürfte gegen den FC Barcelona nicht einfach werden, denn die Katalanen sind derzeit Tabellenführer der La Liga. Doch nun ging die Generalprobe für das Duell gegen Borussia Dortmund mächtig in die Hose – sie brachte Hansi Flick noch während des Spiel zum ausrasten!

Borussia Dortmund: Flick sieht vor BVB-Duell rot

Trotz Tabellenführung könnte die Stimmung in Barcelona derzeit besser sein. Vor der jüngsten Partie gegen Betis Sevilla holte man aus den letzten vier Ligaspielen nur vier Punkte – zu wenig für die hohen Ansprüche in der spanischen Metropole, die sicher geglaubte Tabellenführung gerät allmählich ins Wanken. Die BVB-Generalprobe gegen Betis sollte die Wende bringen. Doch es kam anders.

Beim Stand von 1:0 aus Sicht des FC Barcelona bekam Sevilla nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit einen Elfmeter zugesprochen, der Videobeweis hatte zuvor eingegriffen. Eine Entscheidung, mit der Barca-Trainer Hansi Flick gar nicht einverstanden war. Der 59-Jährige regte sich an der Seitenlinie dermaßen auf, dass Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruizließ dem Übungsleiter den roten Karton zeigte. Damit droht dem Ex-Bundestrainer eine Sperre für den Ligabetrieb.

Barca kassiert späten Ausgleich

Flick verbrachte den Rest des Spiels im Anschluss auf der Tribüne – und musste am Ende mit ansehen, wie seine Mannschaft am Ende erneut eine Führung aus der Hand gab. Betis glich in Person von Assane Diao in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:2-Ausgleich aus.

In der Tabelle kommt Verfolger Real Madrid damit immer weiter an die Katalanen heran. Doch damit nicht genug: Der Klub aus der spanischen Hauptstadt hat bei zwei Punkten Rückstand auf Barca ein Spiel weniger auf dem Konto. Heißt: Mit einem Sieg würden die Königlichen an der Mannschaft von Hansi Flick vorbeiziehen. Übrigens; Gegen Borussia Dortmund darf Flick natürlichn trotzdem an der Seitenlinie stehen, schließlich gilt die Sperre nur für die spanische Liga.