Borussia Dortmund: FIFA macht irre Enthüllung – BVB weiß, was die Stunde geschlagen hat

Mit der aktuellen Form dürfte sich Borussia Dortmund wohl wenig Erfolgschancen für die neue Klub-Weltmeisterschaft ausrechnen. Insbesondere auswärts bekommt der BVB gerade keinen Fuß auf den Rasen. Wie gut, dass die Klub-Weltmeisterschaft erst im kommenden Sommer stattfindet.

Die Zeit bis zum neu geschaffenen Turnier wird immer weniger. Bisher standen lediglich die teilnehmenden Vereine fest. Borussia Dortmund ist als deutscher Vertreter genauso wie der FC Bayern München dabei. Jetzt enthüllt die FIFA endlich, worum überhaupt gespielt wird.

Borussia Dortmund: Pompöser Pokal enthüllt

Am Mittwochabend ließ der Weltverband die Hosen runter. Für das großartigste Turnier aller Zeiten, wie es Präsident Gianni Infantino gerne darstellt, braucht es natürlich einen angemessenen Pokal. Genau diesen hat die FIFA präsentiert – und dabei nicht an Prunk gespart.

Die neue Trophäe produzierte der Verband in Kooperation mit dem Schmuck-Hersteller „Tiffany & Co.“ – wie es sich für einen Weltpokal gehört, ganz in Gold. Besonders ins Auge springt aber dieses Detail: Der Pokal, um den Borussia Dortmund und Co. kämpfen, besteht aus mehreren Ringen, die um das zentrale Mittelstück rotieren können. Wenn das mal kein Sammlerstück ist.

FIFA setzt auf viele Details

Vollmundig verspricht die FIFA auf ihrer Website, dass der Pokal „ein Symbol der Zukunft, inspiriert von der Vergangenheit“ sei. Das Design sei zudem von „großen Entdeckern, dem Periodensystem, Astronomie und den ins All gesendeten Voyager Golden Records“, inspiriert – na dann.

Außerdem sind alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände eingraviert, auf dem Pokal ikonische Fußballszenen zu sehen, sowie Inschriften in 13 Sprachen und Blindenschrift zu finden. Ein Pokal für alle also.

Borussia Dortmund: Kritik reißt nicht ab

Während sich der Verband also wieder selbst lobhudelt, reißt die Kritik an der Klub-Weltmeisterschaft nicht ab. Insbesondere viele Fans, aber auch immer mehr Profis klagen über immer mehr Spiele und sinnlose Veranstaltungen. Die Vereine dagegen sehen das Turnier als große Chance – auf viel Geld und einen schmucken neuen Pokal.