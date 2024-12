Borussia Dortmund: Knallharte Wechsel-Absage! Star hat sich wohl entschieden

Wird es doch noch die ganz große Traum-Beziehung? Felix Nmechas erste Saison bei Borussia Dortmund verlief durchwachsen – vorsichtig ausgedrückt. Schwache Vorstellungen und eine lange Verletzung ließen die Fans am 30-Millionen-Investment, mit dem der BVB sein Spiel auf das nächste Level heben wollte, zweifeln.

In dieser Saison stellt sich das Bild anders dar. Zunächst noch als Joker auf der Bank hat sich der Mittelfeldmann unter Nuri Sahin längst als Stammspieler etabliert. Dabei lässt er Kapitän Emre Can oder Neuzugang Pascal Groß hinter sich. Und schon kommen Gerüchte um seine Zukunft auf.

Borussia Dortmund: Gerüchte aus England

In England sind die Vereine ja immer besonders schnell damit, mit Millionen-Summen um sich zu schmeißen, wenn ein Spieler drei Schritte geradeaus gehen kann. Kein Wunder also, dass bei einem Profi wie Nmecha, der in dieser Saison bisher so viele Fertigkeiten in seinem Spiel zeigt, sofort Interessenten Schlange stehen.

Jüngst hatte Sky von Manchester United, Newcastle United und Aston Villa als mögliche nächste Karrierestationen berichtet. Eine mögliche Ablösesumme könne Borussia Dortmund bis zu 45 Millionen bringen, hieß es. Die Gerüchte können allerdings schnell wieder zu den Akten gelegt werden.

Nmecha trifft Entscheidung

Wie der Pay-TV-Sender zudem weiß, komme ein Wechsel für den Spieler nicht infrage. Nmecha wolle den BVB nicht verlassen, und den 2023 eingeschlagenen Weg weitergehen wollen. Auch der Verein selbst denke derzeit nicht daran, seinen Spieler abzugeben.

Nmecha kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 18 Einsätze (Stand: 11. Dezember) und konnte dabei auch schon drei Tore sowie zwei Vorlagen bejubeln. Neben seiner Robustheit im defensiven Mittelfeld ist diese Torgefahr ein weiterer Grund, weshalb Trainer Sahin aktuell auf ihn setzt.

Borussia Dortmunds umstrittener Mann

Trotz seiner Leistungen bleibt Nmecha unter den eigenen Anhängern weiterhin umstritten. Wohl kaum ein anderer Transfer löste in jüngerer Vergangenheit so viele Diskussionen aus. Grund dafür waren Postings, die ihm als homophob ausgelegt wurden.