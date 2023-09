Borussia Dortmund: Wasser für die Mühlen der Kritiker! Pikantes Nmecha-Detail kommt ans Licht

Es ist der umstrittenste BVB-Transfer der letzten Jahre: Für stolze 30 Millionen Euro holte Borussia Dortmund Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg. Nicht nur seine strittigen Instagram-Posts sorgten für Ärger, sondern auch die aufgerufene Ablöse passte einigen BVB-Fans überhaupt nicht.

Was nun über den Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund enthüllt wurde, dürfte die Kritiker aus allen Wolken fallen lassen. Ein pikantes Detail über den Vertrag des 22-Jährigen bei den Wolfsburgern ist ans Licht gekommen.

Borussia Dortmund: Nmecha-Vertrag nur bis 2024?

Laut übereinstimmenden Medienberichten legte Borussia Dortmund in diesem Sommer rund 30 Millionen Euro für Felix Nmecha auf den Tisch. Damit reiht er sich in die Liste der teuersten Transfers der Vereinsgeschichte ein. Nur Bellingham, Hummels, Haller und Dembele waren teurer.

Für viele BVB-Fans war die Ablöse damals schon umstritten. Angesichts der neusten Enthüllungen dürfte ihr Blut noch einmal in Wallung geraten. Denn: Anders als zunächst angenommen, lief Nmechas Vertrag beim VfL Wolfsburg wohl nur noch bis 2024. Er besaß einem Medienbericht zufolge nur noch einen Einjahresvertrag.

Nach Informationen des „kicker“ hätte sich der Vertrag von Nmecha in Wolfsburg automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn er in der vergangenen Saison 25 Pflichtspiele mit mindestens 45 Minuten Einsatzzeit absolviert hätte. Dies war allerdings nicht der Fall. Nmecha kam am Ende der Saison lediglich auf 22 Partien mit mindestens 45 Minuten Einsatzzeit.

Bis jetzt bewahrheiten sich die Befürchtungen der BVB-Fans. In seinen ersten Auftritten konnte der 22-Jährige noch nicht überzeugen. Sein Debüt in der Champions League war desolat, die Fans tobten vor Wut. Allerdings lässt sich nach fünf Einsätzen noch kein vollumfängliches Urteil fällen. Zumal Nmecha in der Vorbereitung durch eine Verletzung ausgebremst wurde.