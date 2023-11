Borussia Dortmund – FC Bayern: Zeit wird knapp – Terzic bangt um BVB-Star

Bleibt die irre Ungeschlagen-Serie von Borussia Dortmund auch gegen den FC Bayern bestehen? Der BVB hat nämlich seit dem 20. August 2022 im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Allerdings ist es auch schon eine Weile her, seitdem die Schwarzgelben die Münchener besiegt haben.

Das soll sich am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) ändern. Für den „Klassiker“ zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern muss Cheftrainer Edin Terzic um einen BVB-Star bangen.

Borussia Dortmund – FC Bayern: Zeit wird knapp

Es braucht einen perfekten Tag, um den FC Bayern zu schlagen. Das gelang beispielsweise unter der Woche dem 1. FC Saarbrücken, der den deutschen Rekordmeister sensationell im DFB-Pokal besiegte. Borussia Dortmund wird da sicherlich ganz genau hingeschaut haben. Denn seit der Saison 2018/19 wartet der BVB auf einen Sieg gegen den Erzrivalen aus München.

Das ist auch Cheftrainer Edin Terzic bewusst. Der Coach braucht für die Partie jeden Spieler in Top-Verfassung. Allerdings könnte es dabei auch zu einem bitteren Ausfall kommen. Während Marius Wolf, der im Pokalspiel gegen Hoffenheim (1:0) verletzt raus musste, wieder zur Verfügung steht, könnte Kapitän Emre Can ausfallen.

„Bei Emre ist das Ziel, dass er mit der Mannschaft heute mittrainiert. Das ist das einzige Fragezeichen“, sagte Terzic am Freitag (3. November). Can fehlte gegen Hoffenheim bereits wegen Knieproblemen.

Can-Ausfall droht

Ein Ausfall von Can wäre bitter, da der Kapitän von Borussia Dortmund nach der Länderspielpause ganz ordentliche Leistungen gezeigt hatte, ehe er im Champions-League-Spiel gegen Newcastle United (1:0) nach 42 Minuten verletzt vom Platz musste.

In Hoffenheim vertrat Salih Özcan in der Mittelfeldzentrale Can und machte seine Aufgabe mehr als souverän. Von Terzic gab es dafür viel Lob. „Wir wussten immer um seine Wichtigkeit für die Mannschaft und die hat er heute bewiesen“, so der Coach.

Eine ähnlich gute Leistung erwartet Terzic von Özcan und der ganzen Mannschaft auch im Topspiel gegen die Münchener. Dabei hofft er auch auf den Support des gesamten Stadions. „Man hat letzte Saison gesehen, welche Energie da entstanden ist. Das ist außergewöhnlich. Es wird morgen extrem laut sein. Da sind wir wirklich sehr privilegiert. Dem wollen wir gerecht werden“, erklärte Terzic.