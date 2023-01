Borussia Dortmund: Ex-BVB-Trainer auf Jobsuche – kommt es zur spektakulären Rückkehr?

Bei Borussia Dortmund entlassen, bei Bayer Leverkusen entlassen, bei Olympique Lyon entlassen: Peter Bosz hatte es in den vergangenen Jahren als Trainer überhaupt nicht leicht.

Seit Oktober 2022 ist der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund auf Jobsuche. Nun bietet ihm sich eine Chance. Kommt es vielleicht zu einer spektakulären Rückkehr?

Borussia Dortmund: Ex-Trainer auf Jobsuche

Bevor Peter Bosz am 1. Juli 2017 bei Borussia Dortmund übernahm, war er Cheftrainer von Ajax Amsterdam. Dort hatte er einen Punkteschnitt von 2,13 pro Spiel. Doch beim BVB war nach nur fünf Monaten wieder Schluss. Ein Jahr später wurde Bosz bei Bayer Leverkusen eingestellt und nach zwei Jahren entlassen.

Im Mai 2021 stellte ihn Olympique Lyon ein. Dort musste der Ex-BVB-Coach nach etwas mehr als einem Jahr im Amt seinen Spind in der Kabine des siebenfachen französischen Meisters räumen.

Seitdem ist der Niederländer vereinslos. Nach rund drei Monaten könnte Bosz vielleicht bald schon wieder an der Seitenlinie stehen.

Ajax feuert Schreuder – Bosz-Rückkehr?

Denn Hollands Rekordmeister Ajax Amsterdam hat am Donnerstabend (26. Januar) Alfred Schreuder nach einer bislang mehr als nur enttäuschenden Saison entlassen. Nach 18 Spielen steht Ajax in der Liga gerade mal auf Platz fünf, hat dazu schon sieben Zähler Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam.

Sowohl für Ajax als auch für Bosz bietet sich nun die optimale Chance. In der Saison 2016/17 stand er dort an der Seitenlinie und wurde am Ende allerdings nur Vizemeister, weil Feyenoord einen Punkt mehr geholt hatte. Zudem schaffte es Bosz mit Amsterdam bis ins Europa-League-Finale, wo man mit 0:2 gegen Manchester United verlor.

Kommt es jetzt also zur spektakulären Rückkehr? Noch am Donnerstagabend äußerte sich Ajax-Geschäftsführer Edwin Van der Sar über Bosz als möglichen Nachfolger: „Sie können alle möglichen Namen nennen, aber ich werde jetzt nicht auf Namen eingehen“, sagte er.