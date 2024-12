Borussia Dortmund: Plötzliche Wende um Emre Can – BVB bleibt keine andere Wahl

Der Saisonstart von Borussia Dortmund verlief bisher durchwachsen. Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin zeigt oft inkonstante Leistungen, das wurde vor allem beim jüngsten Unentschieden in Mönchengladbach deutlich. Mal wieder gelang in der Fremde kein Sieg.

Auch für Emre Can läuft bisher wenig zusammen. Der BVB-Kapitän rutschte zuletzt in der Mittelfeldhierarchie nach unten, Felix Nmecha erhielt immer öfter den Vorzug. Nun könnte sich für den 30-Jährigen jedoch die große Wende andeuten – Borussia Dortmund bleibt wohl keine andere Wahl!

Borussia Dortmund: Profitiert Can vom Süle-Ausfall?

Der Fußballgott meint es in dieser Saison bislang nicht gut mit dem BVB. Zahlreiche Spieler haben bereits aufgrund von Verletzungen pausieren müssen, insbesondere in der Innenverteidigung herrschte dadurch Not am Mann. Nun könnte sich dieses Schicksal wiederholen. Denn durch den jüngst bestätigten monatelangen Ausfall von Niklas Süle und dem angeschlagenen Waldemar Anton fehlt neben Nico Schlotterbeck ein etatmäßiger Innenverteidiger.

Profitieren dürfte Emre Can. Der Dortmunder Kapitän ist eigentlich im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause, kann aber auch eine Position nach hinten rutschen. Zumindest im Spiel gegen den FC Barcelona, wo Waldemar Anton definitiv noch fehlen wird, dürfte Can somit in die Startformation rücken.

Mangelnde Alternativen für Sahin

Die Entscheidung dürfte am Ende jedoch auch deswegen zugunsten des BVB-Kapitäns ausfallen, weil Cheftrainer Nuri Sahin keine andere Wahl bleibt. Denn mit Yannik Lührs steht lediglich ein Nachwuchstalent zur Verfügung, das auf diesem Niveau noch ohne Erfahrung ist.

Eine mögliche Startelfrückkehr könnte für Emre Can nun die Wende bringen. Nach seiner roten Karte in Mainz hat er die Chance, seinem Trainer und den BVB-Fans zu zeigen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.