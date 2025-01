Borussia Dortmund: Can platzt nach Abpfiff der Kragen – Kapitän geht Schiedsrichter heftig an

Borussia Dortmund taumelt immer weiter in die Krise. Auch bei Eintracht Frankfurt verlieren die Schwarz-Gelben. Beim 0:2 zeigt man sich zwar besser aufgelegt als gegen Kiel – trotzdem lässt man sich wie ein unterlegener Amateur in der ersten Pokalrunde die Gegentore einschenken.

Nach Abpfiff bot sich ein wildes Bild. Emre Can diskutierte minutenlang mit dem Schiedsrichter. Der „Plausch“ verlagerte sich sogar noch in die Katakomben. Am DAZN-Mikrofon platzte dem Kapitän von Borussia Dortmund der Kragen.

Borussia Dortmund: Can fordert Elfmeter

„Ich verstehe nicht, wie du so eine Elfmeterszene nicht geben kannst“, meckerte der BVB-Star am Mikrofon. „Ich war gerade sogar in der Kabine und habe mit dem Schiedsrichter gesprochen. Er meint immer noch, dass das kein Elfmeter ist“, sagt er mit einem fast schon ironischen Lachen.

Was war passiert? In einer Szene des zweiten Durchgangs war Jamie Gittens mit hoher Geschwindigkeit in den Strafraum von Eintracht Frankfurt eingedrungen. Nnamdi Collins brachte ihn anschließend mit viel Körpereinsatz zu Fall. Doch die Pfeife von Daniel Schlager blieb stumm.

Nicht die einzige Szene, die Borussia Dortmund aufbrachte. Auch ein vermeintliches Halten von Arthur Theate gegen Serhou Guirassy (hier mehr zu ihm lesen) hätten die Schwarz-Gelben gerne als strafbares Foulspiel gesehen. Wieder passierte nichts.

BVB benachteiligt?

Besonders die Gittens-Szene ließ Can einfach keine Ruhe. „Wenn du mit gefühlt 36 km/h in den Strafraum gehst und dann bei so einem Kontakt – da gibt es kein Elfmeter? Ich verstehe es nicht“, konnte es der Kapitän nicht glauben. Als DAZN eine Wiederholung des ganzen zeigte, fragte Can den Interviewer verzweifelt nach Zustimmung: „Was sagst du denn?“

Und es ging noch weiter: „Da musst du hier in Frankfurt auch den Mut haben, als Schiedsrichter rausgehen und dir die Szene anzugucken. Wenn er dann sagt „Ist nichts“, kann ich es ja verstehen.“

Doch an diesem Abend wurde Emre Can nicht erhört. Nach der dritten Niederlage in Folge rauscht Borussia Dortmund in die zweite Tabellenhälfte – und muss ganz dringend zusehen, nicht das internationale Geschäft zu verpassen.