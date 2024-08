Borussia Dortmund: Abschied vom BVB? Star spricht Klartext

Bis Ende August ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet, in vielen anderen Ländern sogar noch etwas länger. Bedeutet: Bei Borussia Dortmund könnte also noch der eine oder andere Abgang folgen.

Um Emre Can gab es in den vergangenen Wochen und Monaten auch zahlreiche Gerüchte über einen Abgang. Der Kapitän von Borussia Dortmund hat jetzt Klartext gesprochen und endgültig über seine Zukunft ausgepackt.

Borussia Dortmund: Emre Can vor Abschied?

Sportdirektor Sebastian Kehl hat es bereits verkündet und Cheftrainer Nuri Sahin folgte sofort danach: Emre Can wird Kapitän bei Borussia Dortmund bleiben. Denn auch hier gab es zuletzt Spekulationen darüber, ob ein anderer Profi die Kapitänsbinde in Zukunft tragen könnte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit! Sahin macht es offiziell

Da hier Gewissheit herrscht, dürfte auch um die sportliche Zukunft klar sein, wie es bei Can weitergeht. Denn einen Abschied bei den Schwarzgelben schließt der deutsche Nationalspieler in diesem Sommer aus: „Ich sehe gerade keinen Grund, warum ich den Verein wechseln sollte“, so der 30-Jährige gegenüber der „WAZ“.

Dass er weiterhin Kapitän bleiben darf, ist für Can eine „Riesenehre. Weil ich genau weiß, welchen Stellenwert der BVB bei den Fans hat. Es ist ein Weltklub. Ich versuche, dem gerecht zu werden, in dem ich einfach so bin, wie mein Naturell ist.“

Mehr Verantwortung nach Hummels und Reus-Abgang

Bei Borussia Dortmund will Can nun mehr Verantwortung übernehmen, nachdem die beiden ehemaligen Führungsspieler Mats Hummels und Marco Reus den Verein verlassen haben. Doch dafür muss er zunächst die Kritiker überzeugen, von denen es in der Vergangenheit immer wieder viele kritische Worte gab.

Can will sich damit aber nicht beschäftigen: „Aber da höre ich eher auf die Leute, die mir nahe stehen als auf Benotungen in der Öffentlichkeit“, so der 30-Jährige weiter, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft.

Mehr Nachrichten für dich:

Für die neue Saison hat Can übrigens Konkurrenz im Mittelfeld bekommen. Pascal Groß aus der deutschen Nationalmannschaft könnte ihm den Platz streitig machen. Muss der DFB-Star bald auf der Bank Platz nehmen?