Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit! Sahin macht es offiziell

Der Saisonstart rückt näher, die Entscheidungen bei Borussia Dortmund fallen nach und nach. Seien es Transfers oder Abgänge: Die Planungen schreiten immer weiter voran.

Nun ist im Trainingslager in Bad Ragaz eine wichtige Nachricht verkündet worden. Nuri Sahin teilte sie selbst mit. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund sorgte damit für Klarheit.

Borussia Dortmund: Sahin sorgt für Gewissheit!

Fans, Experten und auch sicherlich einige Spieler von Borussia Dortmund stellten sich die Frage: Wer wird in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen? Die Entscheidung ist nun offiziell gefallen: Emre Can bleibt Spielführer des BVB. Das verkündete Nuri Sahin selbst.

Sein Stellvertreter sind Julian Brandt (Vize-Kapitän) und Nico Schlotterbeck (dritter Kapitän). Gregor Kobel und Marcel Sabitzer sind im erweiterten Mannschaftsrat. Kobel und Niklas Süle hatten in der vergangenen Saison Can als Kapitän assistiert. Das hat sich aber nun geändert. Kobel wird damit degradiert (hier mehr dazu).

„Ich habe den Mannschaftsrat bekanntgegeben und möchte auch vor euch allen sagen, dass meine Entscheidung mit den fünf Jungs, die jetzt im Mannschaftsrat sind und auch den Kapitänen keine Entscheidung gegen Greg war. Also wenn jemand seine Stelle garantiert hat, dann Gregor Kobel“, sagte Sahin.

Sahin begründet Entscheidung

In den vergangenen Wochen war die Kapitänsfrage bei Borussia Dortmund in die Schlagzeilen geraten. Can wurde in der vergangenen Saison immer wieder aufgrund seiner Leistungen kritisiert. Es war von einer Ablösung die Rede. So sollte Brandt der neue Anführer bei den Dortmundern werden. Sahin aber entschied sich für Can.

Der Coach erklärte auch, warum er sich für drei Feldspieler als Kapitäne entschieden hat. „Ich hatte zwei sehr gute Gespräche mit ihm (Kobel, Anm. d.Red.) und habe ihm einfach gesagt, dass ich die Verbindung auf das Feld mit einem Feldspieler haben möchte. Und Greg hat das super professionell aufgenommen und gesagt, dass er voll dabei ist und mich voll unterstützt. Wir reden über einen der besten Torhüter der Welt. Seine Stelle bei uns ist so hoch gesehen, höher geht es kaum“, so Sahin weiter.