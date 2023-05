Borussia Dortmund: Von wegen chancenlos! Dieses Gerücht scheint wieder heißer zu werden

In drei Wochen fällt der Hammer. Dann steht fest, ob Borussia Dortmund jubeln darf oder sich ärgern muss. Es ist vielleicht die größte Chance seit Jahren auf die Meisterschaft. Doch immer wieder stand sich der BVB selbst im Weg.

Der Ausgang der Meisterschaft könnte auch Auswirkungen auf die Transfermarkt-Aktivitäten von Borussia Dortmund haben. Ein Spieler, dessen Wechsel eigentlich schon vom Tisch war, geistert plötzlich wieder um den Verein herum.

Borussia Dortmund: Frankreich-Bomber doch auf dem Markt?

Die Rede ist von Elye Wahi. Bereits im Winter gab es erste zaghafte Gerüchte, dass der BVB am 20-Jährigen Interesse zeige. Die Kombination aus Konkurrenz und Wahis Bekundungen zum HSC Montpellier ließen allerdings Gras über die Sache wachsen (Hier mehr zum Gerücht).

++ Bayern bedient sich bei Borussia Dortmund – ER wechselt zum Titel-Rivalen ++

Nun allerdings kommt neuer Schwung in die Angelegenheit. Denn offenbar denken die Verantwortlichen von Borussia Dortmund gar nicht erst daran, sich einfach geschlagen zu geben. Das geht aus einem Bericht von „Foot Mercato“ hervor.

Viererpack, Niederlage, Emotionen

Demnach versuche Präsident Laurent Nicollin, seinen Stürmer für möglichst viel Geld zu verkaufen. Dessen Arbeitspapier läuft noch bis 2025, weshalb sich Montpellier eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro erhoffe.

Wahi trifft in Frankreich zuverlässig. Foto: IMAGO/PanoramiC

Erst am Wochenende sorgte Wahi für Aufsehen, als er gegen Olympique Lyon mit einem Viererpack für den vermeintlichen Sieg sorgte. Am Ende verloren Wahi und Co. allerdings noch 4:5. Dennoch dürfte das die Aktien des Stürmers, der nun bei 17 Saisontreffern steht, gestiegen haben lassen.

Borussia Dortmund: Interesse aus Europa

Dem Bericht zufolge sei der BVB einer der Kandidaten. Demnach gelte Wahi als Ersatz für Anthony Modeste und als Konkurrenz zu Sebastien Haller. Allerdings bleibt die Borussia mit ihrem Interesse nicht allein.

Hier bekommst du weitere Infos:

So sollen auch Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, AS Monaco, Arsenal London und Newcastle United den Spieler auf dem Radar haben. Ein Sommer-Abgang dürfte also durchaus Thema sein – ob Borussia Dortmund dann Ernst macht?