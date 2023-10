Borussia Dortmund: Frankfurt lässt sich nach VAR-Wirbel zu irrer Aktion hinreißen – und erntet Spott

Das muss man auch erstmal schaffen. Bundesliga-Schiedsrichter Robert Schröder vollbrachte am Sonntagnachmittag mit seinem Videoassistenten das Kunststück, dass sich beide Seiten benachteiligt fühlten – Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Während Borussia Dortmund allerdings aber eher froh über immerhin einen Punkt war, saß der Stachel bei den Frankfurtern tief. So sehr, dass man sich am Tag nach dem Spiel zu einer irren Aktion hinreißen ließ. Der BVB antwortete umgehend.

Borussia Dortmund: Strittige Szenen

Tatsächlich war die Partie zwischen Dortmund und der Eintracht gespickt mit kniffligen Szenen (hier die Details). Drei potenzielle Elfmeter sowie eine strittige Abseitsstellung ließ die Leitung zwischen Schiri und Kölner Keller glühen.

Auch interessant: Brunner-Wende! Entscheidung um Mega-Juwel offenbar gefallen

Am Ende bekam die Eintracht einen Elfmeter wegen Handspiels von Marius Wolf, während ein Foul gegen Omar Marmoush trotz Überprüfung nicht geahndet wurde. Auf der anderen Seite zählte ein Treffer von Borussia Dortmund, weil Niclas Füllkrug nur passiv im Abseits stand, während ein Foul an Schlotterbeck kurz vor Abpfiff keine Konsequenzen hatte.

Frankfurt stichelt weiter

Obwohl also beide Seiten betroffen waren, waren es die Frankfurter, die sich auch am Tag danach grob benachteiligt fühlten. So startete die Eintracht auf Instagram ein kurioses Gewinnspiel für seine Fans.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Zu zwei Bildern vom nicht gegebenen Foul an Marmoush schrieb der Bundesligist: „Argumentiere, warum das kein Foul ist – schreib’s in die Kommentare. Die kreativste Antwort gewinnt ein unterschriebenes Trikot der gesamten Mannschaft.“

Antwort von Borussia Dortmund kommt direkt

Das wollte der BVB nicht so stehen lassen. Prompt kommentierten die Schwarz-Gelben den Eintracht-Beitrag. „Schade, hättet Ihr eine Slideshow mit allen Szenen gemacht, wäre ein Collab-Post drin gewesen“, lautete die Antwort.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und drüben auf „X“ legte Borussia Dortmund nochmal nach. „Mutig“, schrieb der BVB zu einem Bild mit dem Gewinnspiel. Dazu gab es dann noch eine Szene vom Vergehen an Schlotterbeck, das auch einen Elfer hätte nach sich ziehen können.

Ohnehin erntete Frankfurt besonders aus schwarz-gelber Richtung nichts als Spott mit ihrer Aktion. „Wie peinlich wollt ihr sein?“, fragten mehrere BVB-Fans.