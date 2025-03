Borussia Dortmund: Nach bitterer Trennung – jetzt hat ER einen neuen Job

Borussia Dortmund kommt unter Niko Kovac immer mehr in Fahrt. Zwei Bundesligasiege in Folge lassen den BVB immer dichter an die internationalen Plätze heranrücken. Die Hoffnungen auf die große Aufholjagd sind hoch.

Während sich Schwarz-gelb also immer weiter von einer enttäuschenden Hinrunde rehabilitiert, hat ein ehemaliger Top-Mitarbeiter von Borussia Dortmund einen neuen Job gefunden. Er arbeitete sich beim BVB über Jahre in der Hierarchie nach ganz oben – und wagt nun ein neues Abenteuer im Ausland!

Borussia Dortmund: Ex-Chefscout heuert in Istanbul an

Mehr als ein Jahrzehnt arbeite Eduard Graf für Borussia Dortmund. Über Positionen als Scout, Co-Trainer der U19 und Head of International Relations and Scouting avancierte der 35-Jährige im Sommer 2022 zum Chefscout des BVB. Eine echte Erfolgsgeschichte, die im November letzten Jahres nach zwölf Jahren ihr Ende fand. Doch gut vier Monate später hat Graf nun einen neuen Job gefunden.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wende rückt näher! Dieses Problem muss Kovac noch lösen

Und das in durchaus ungewohnter Umgebung. Denn der gebürtige Ostwestfale heuert als neuer Direktor Technik und Scouting bei Besiktas Istanbul an. Das gab der türkische Topklub am Samstag (1. März) bekannt. In der türkischen Metropole dürfte auf Graf eine ähnliche Rolle warten, wie er sie bereits zuvor in Dortmund inne hatte.

Graf bereits in Winterplanungen involviert?

Angesichts Besiktas‘ Winter-Aktivitäten auf dem Transfermarkt liegt die Vermutung nahe, dass Graf bereits im vergangenen Transferfenster seine Finger in den Istanbuler Planungen hatte. Zumindest dürfte das kolportierte Interesse an Gladbachs Florian Neuhaus oder auch an BVB-Juwel Julien Duranville nicht von ungefähr gekommen sein.

In Dortmund hat man den Abgang von Eduard Graf unterdessen durch interne Lösungen aufgefangen. Insbesondere dem Duo Sebastian Krug und Laurent Busser kommt inzwischen mehr Verantwortung zu, wie „Sky“ bereits im November berichtete.