Borussia Dortmund: Spieler von den Socken – Terzic-Entscheidung sorgt für dicke Überraschung

Gerade mal 30 Stunden war die Transfer-Verkündung von Ian Maatsen her, da gab die Chelsea-Leihgabe auch schon sein Debüt für Borussia Dortmund. Selten dürfte weniger Zeit zwischen Unterschrift und erstem Einsatz gelegen haben.

Besonders überraschte Edin Terzic dabei mit der Entscheidung, Ian Maatsen bei SV Darmstadt – Borussia Dortmund sogar sofort in die Startelf zu stellen. Der Niederländer gibt zu: Damit hatte er nicht einmal selbst gerechnet.

Borussia Dortmund: Terzic überrascht Maatsen

Dieses Debüt konnte sich sehen lassen. Ian Maatsen, der nicht einmal seinen Koffer in Dortmund ausgepackt haben dürfte, spielte nur einen Tag nach seiner Verpflichtung besser ins Team integriert als so mancher BVB-Star nach einem Jahr. „Als ich auf den Platz ging, hatte ich das Gefühl, ich würde schon seit Jahren hier spielen“, sagte der Winter-Neuzugang später. Und genauso sah es auch aus.

Auf Anhieb erwies sich Maatsen als Verstärkung. Dass es mit seinem Debüt so schnell gehen würde, so verrät er in einem vereinsinternen Interview, hätte er selbst nicht gedacht. Am Freitag um 11 Uhr hatte Borussia Dortmund die Leihe offiziell gemacht, am Samstag um 18.30 Uhr stand er schon in der Startelf. Eine Entscheidung von Trainer Edin Terzic, die viele verblüffte – einschließlich Maatsen selbst.

„Ich war überrascht. Ich dachte: Vielleicht werde ich eingewechselt. Dass ich aber von Beginn an spielen würde, war schon eine Überraschung“, erklärt er. „Aber dann habe ich alles gegeben und es war ein gutes Spiel, ein guter Start.“

Ian Maatsen verrät: „Der Trainer kam zu mir und sagte: Wenn du bereit bist zu spielen, sag mir Bescheid.“ Das tat er. Und wie er anschließend spielte, macht den Fans von Borussia Dortmund große Hoffnung auf Verbesserungen in der Rückrunde.