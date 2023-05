Borussia Dortmund: Gefährlicher Stolperstein? Terzic knallhart: „Interessiert mich nicht ansatzweise“

Showdown in der Bundesliga! Um vielleicht doch noch die Meisterschale hochhalten zu dürfen, braucht Borussia Dortmund Siege. Daher gilt vor allem auch gegen Borussia Mönchengladbach: stolpern verboten.

Im Hinspiel geriet Borussia Dortmund bei den Fohlen unter die Räder. Vor dem Rückspiel sind die Zeichen jedoch grundlegend umgekehrt. Trainer Edin Terzic will von einer Sache jedoch gar nichts wissen.

Borussia Dortmund: Duell gegen die Wundertüte

Die Bundesliga ist spannend wie lange nicht mehr. Nicht nur die Meisterschaft, auch die Duelle um die internationalen Spiele und den Klassenerhalt sind enorm eng. Bei all dem Trubel in Deutschlands höchster Spielklasse sind zwei Vereine außen vor. Für den 1. FC Köln und eben Borussia Mönchengladbach geht es um nichts mehr.

Vorteil? Nachteil? Davon will BVB-Coach Terzic überhaupt nichts wissen. „Das interessiert mich ehrlicherweise nicht ansatzweise“, antwortete er darauf angesprochen. Ihm sei es egal, ob es für den Gegner um etwas gehe. „Für uns geht es noch um ganz viel“, machte er deutlich.

Terzic erwartet keine Geschenke

Ohnehin erwartet er keine Geschenke der Fohlen. „Jeder Spieler, der das Gladbach-Trikot trägt, kommt am Samstag ins Stadion, um drei Punkte zu holen“, ist er fest überzeugt. Daher kann es für Borussia Dortmund nur eine Marschroute geben: 100 Prozent Konzentration und ein Sieg.

Dabei kommt der BVB vor allem vor heimischem Publikum mit jeder Menge Rückenwind daher. Ganze zehn Heimerfolge in Serie hat die Mannschaft aufzuweisen. Zuletzt gelang eine 6:0-Gala gegen Wolfsburg (Hier mehr dazu).

Borussia Dortmund will Rache

Für zusätzliche Motivation dürfte wohl die Erinnerung an das Hinspiel sorgen. Borussia Dortmund verlor am Niederrhein mit 2:4. Auf Platz sechs liegend, verabschiedete man sich schwer angeschlagen in die WM-Pause. An die Meisterschaft dachte damals niemand.

Weil Borussia Dortmund im neuen Jahr aber eine Serie startete, schmolz der Rückstand auf die Spitze rapide. Gladbach hingegen dümpelt in dieser Saison nur im Mittelfeld der Tabelle herum und kann die internationalen Plätze nicht mehr erreichen.