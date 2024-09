Borussia Dortmund: Hammer um Duranville! Fans haben jetzt nur eine Forderung

In dieser Saison sind viele Augen auf ihn gerichtet: Julien Duranville. Der Youngster von Borussia Dortmund soll am besten erstmal verletzungsfrei bleiben und zeigen, was er drauf hat.

Duranville schaffte jetzt in der Länderspielpause einen großen Erfolg und debütierte in der Nationalmannschaft von Belgien. Die Fans von Borussia Dortmund haben ganz genau hingesehen und stellen eine klare Forderung an Trainer Nuri Sahin.

Borussia Dortmund: Hammer um Duranville!

Die Nominierung war schon eine große Überraschung, jetzt zählt Julien Duranville zu den vielen Nationalspielern im Kader von Borussia Dortmund. Am Freitag (6. September) feierte das Juwel nämlich sein Debüt in der belgischen A-Nationalmannschaft. Trainer Domenico Tedesco wechselte ihn in der 73. Minute ein.

Und Duranville machte direkt auf sich aufmerksam, war in der kurzen Zeit sehr auffällig. In Belgien setzt man große Hoffnungen auf den Youngster, der für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko fest eingeplant ist.

Beim BVB wird man sich die gut 17 Minuten von Duranville ebenfalls genau angeschaut haben. Schließlich hofft auch der Revierklub, dass der Offensivspieler in dieser Saison aus sich herauskommt, aber in erster Linie ohne Verletzungen bleibt.

Fans haben eine Forderung

Duranville kam im Januar 2023 zu Borussia Dortmund, war verletzt und fehlte dementsprechend lange. Die Entwicklung verlief nicht so, wie es sich der BVB gewünscht hatte. Als er fit wurde, feierte er auch sein Debüt in der Bundesliga. In der diesjährigen Sommer-Vorbereitung begeisterte er die Fans und das Trainerteam. Den ersten Profitreffer erzielte er im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck (4:1).

Doch in den ersten beiden Bundesliga-Partien gegen Frankfurt (2:0) und Bremen (0:0) saß er die 90 Minuten komplett auf der Bank. Das soll sich ändern, fordern die Fans. Schließlich zeigte Duranville bei seinem Belgien-Debüt direkt, was für eine Offensiv-Waffe er werden kann.

„Er hat innerhalb von ein paar Minuten gezeigt, warum der BVB ihn geholt hat. Jetzt muss Sahin ihn auch öfters einsetzen“, „Wenn er verletzungsfrei bleibt, sehe ich den nächsten großen Star im Team. Ich hoffe, er spielt auch genug“ und „Sahin hat das bestimmt auch gesehen. In der Bundesliga muss er seine Minuten bekommen“, heißt es von einigen Fans in den sozialen Netzwerken.