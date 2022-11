Borussia Dortmund: Fans reißt der Geduldsfaden! Jetzt schießen sie scharf gegen diesen BVB-Star

Kaum ein Profi von Borussia Dortmund konnte in Kopenhagen seine Bestleistung abrufen. Einer fiel den BVB-Fans dennoch besonders negativ auf. Donyell Malen agierte einmal mehr äußerst unglücklich.

Bei vielen Fans riss an diesem Dienstagabend der Geduldsfaden. Auch in seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund ist der Stürmer noch immer nicht richtig angekommen. Beim Abschluss der Champions-League-Gruppenphase kam ein weiterer böser Verdacht hinzu.

Borussia Dortmund: Fans schießen gegen Donyell Malen

30 Millionen Euro blätterte der BVB 2021 für Malen auf den Tisch. Damit belegt er Rang 4 in der Liste der teuersten Verpflichtungen der Vereinsgeschichte. Die Anlaufschwierigkeiten des Niederländers nahmen viele gelassen. Schließlich gab es schon viele Youngster, die beim BVB erst mit Verzögerung einschlugen.

Doch nun ist die Geduld bei vielen Fans am Ende. Auch in seiner zweiten Bundesliga-Saison wirkt Donyell Malen noch immer wie ein Fremdkörper im Team. Beim 1:1 in Kopenhagen machte er erneut einen äußerst unglücklichen Eindruck. Doch das war nicht alles, was die Anhänger auf die Palme brachte.

Weiterer unglücklicher Auftritt in Kopenhagen

Mit fortlaufender Spielzeit machte sich bei vielen der Eindruck einer Gleichgültigkeit breit. Malen schien sich nicht mehr an die spielerischen Vorgaben und an das BVB-System zu halten. Auch DAZN-Experte Tim Borowski wurde deutlich: „Der turnt jetzt überall rum, wo er meint, rumturnen zu müssen. Das ist eigentlich ein Mannschaftssport. Du kannst nicht komplett alleine das spielen, was du gerne möchtest.“

Eine heftige Kritik, die auch die Meinung vieler Fans widerspiegelte. Im Netz kippte die Stimmung bei vielen endgültig bei Malens Auftritt in Kopenhagen.

Einige Reaktionen:

„Wenn Donyell Malen keinen Bock auf den BVB hat, oder keinen Bock auf Fußball, dann soll er es endlich sagen und man findet Lösungen. Nicht auszuhalten!“

„Was genau möchte Malen eigentlich beweisen? Dass er keinen Bock auf den BVB oder Fußball im allgemeinen hat? Ich würde ihn nicht mehr aufstellen.“

„Donyell Malen bereitet mir Qualen.“

„Malen hat bis jetzt ganz selten überzeugt. Heute allerdings überzeugt er mich total, dass es besser ohne ihn geht.“

„Das heute ist ein neuer Tiefpunkt beim BVB! Charakterlich ein einziges Defizit, taktisch ein einziges Defizit.“

Nun liegt es an Donyell Malen, diesen negativen Eindruck der Fans von Borussia Dortmund zu korrigieren. In Eindhoven bewies er schließlich fast im Wochenrhythmus seine Klasse.