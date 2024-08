Borussia Dortmund: DFB-Versöhnung? Sportdirektor Völler gerät ins Schwärmen

Die Europameisterschaft ist schon einige Wochen passé – und die meisten Spieler von Borussia Dortmund erinnern sich nicht gerne zurück. Der sportliche Erfolg der teilnehmenden Profis blieb größtenteils aus. Noch bitterer war das Turnier aber für die BVB-Akteure, die gar nicht erst nominiert wurden.

Besonders betroffen waren die zahlreichen deutschen Nationalspieler, die Borussia Dortmund in seinen Reihen hat. Von zehn möglichen Profis fuhren am Ende nur drei zur Mannschaft von Julian Nagelsmann (hier gibt es mehr zu dieser Entscheidung). Und Emre Can durfte nur als Nachrücker für den erkrankten Aleksandar Pavlovic dabei sein. Jetzt kündigt sich jedoch die „Versöhnung“ mit dem Verband an.

Borussia Dortmund legt nochmal nach

Denn was macht man, wenn ein Großteil der eigenen deutschen Nationalspieler nicht zur Heim-EM nominiert wird? Richtig, man holt sich drei weitere DFB-Spieler, die bei dem Turnier dabei waren. Mit Waldemar Anton, Pascal Groß und Maximilian Beier hat sich der BVB auf dem Papier ordentlich verstärkt.

Geht es nach DFB-Sportdirektor Rudi Völler, ist zumindest einer dieser Spieler langfristig auch im deutschen Team gesetzt. Bei Stürmer Beier gerät der einstige Weltklasse-Stürmer und Bundestrainer nur so ins Schwärmen. Borussia Dortmund hat offenbar alles richtig gemacht.

Völler kommt aus dem Schwärmen nicht raus

„Eine Schusstechnik, eine Geschwindigkeit, sich auch durchzusetzen“ – so beschreibt Völler im Doppelpass (Sport 1) die Stärken Beiers. Der BVB hatte sich auf dem Transfermarkt gegen zahlreiche internationale Konkurrenten durchgesetzt und den Spieler letztlich für knapp unter 30 Millionen Euro verpflichtet.

Aber: „Der wird den Dortmundern und auch uns in Nationalmannschaft viel Freude bereiten. Davon bin ich überzeugt“, lobt Völler. Für die Schwarz-Gelben wäre es jedenfalls Balsam, wenn Julian Nagelsmann in Zukunft wieder deutlich mehr Dortmunder nominiert.

Borussia Dortmund: Nationalspieler warten auf ihre Chance

Insgesamt sieht Völler den BVB mit seinen Transfers sehr gut aufgestellt. Die Dortmunder könnten mit dem DFB-Trio und Stürmer-Neuzugang Serhou Guirassy „eine sehr gute Rolle“ spielen, glaubt er.

Das dürfte dann auch den im Sommer nicht berücksichtigten Nationalspielern von Borussia Dortmund neuen Aufwind verleihen. Spieler wie Niklas Süle, Julian Brandt, Felix Nmecha oder Karim Adeyemi hoffen schließlich, dass ihre DFB-Karriere noch nicht vorbei ist.