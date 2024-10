Borussia Dortmund: Das darf doch nicht wahr sein! Sahin überbringt nächsten Verletzungs-Schock

Die Fans von Borussia Dortmund brennen schon darauf, ihre Mannschaft endlich wieder in Action zu sehen. Nach der Länderspielpause hat die Mannschaft von Nuri Sahin gegen St. Pauli einiges gutzumachen.

Jedoch muss der Trainer von Borussia Dortmund auf einige Spieler verzichten. Das gab er in der Pressekonferenz am Mittwoch (16. Oktober) bekannt. Zu einem bereits bekannten Trio gesellt sich jetzt ein weiterer Name.

Borussia Dortmund: Neuer Pechvogel

Dass Karim Adeyemi, Gio Reyna und Julien Duranville auch nach der Länderspielpause fehlen würden, stand bereits vor zwei Wochen fest. Bereits damals hatte Sahin gesagt, dass er seine Offensiv-Waffen erst im November zurückerwarte. Die Personallage auf dem Flügel bleibt also angespannt.

Zu den Langzeitverletzten kommt jetzt ein weiterer Spieler hinzu, der nicht das erste Mal in dieser Saison fehlt: Yan Couto! Bis zu zwei Wochen muss Borussia Dortmund auf seinen Rechtsverteidiger verzichten. Damit verpasst er auch den Champions-League-Knaller gegen Real Madrid.

Grund für den Ausfall sei eine „kleinere Muskelverletzung am Gesäß“, wie Sahin mitteilte. Dieser hätte sich der Brasilianer während einer Trainingseinheit in der Länderspielpause zugezogen. Vermutlich verpasst er auch noch das Spiel gegen Augsburg.

Grippewelle in Dortmund

Zudem grassiert aktuell auch noch eine Grippe-Welle unter den Dortmund-Spielern. Sowohl Julian Ryerson als auch Niklas Süle hat es erwischt. Bei beiden wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sie gegen Pauli zur Mannschaft gehören können. Zudem musste auch Maxi Beier vorzeitig erkrankt von der U21 abreisen.

Sahin hat also ein schwieriges Puzzle zu lösen, wer gegen St. Pauli in der Startelf, respektive im Kader ist. Dabei stehen er und seine Mannschaft unter Druck. Nach der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin erwarten die Fans Besserung.