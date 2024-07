Borussia Dortmund: Gerade erst angekommen! BVB-Talent will direkt wieder weg

Gerade erst ist er bei Borussia Dortmund angekommen, da will er auch schon wieder weg. Ein Youngster sitzt auf (nicht ausge)gepackten Koffern und steht vor dem direkten Wieder-Abgang vom BVB.

Nach viel Anlauf und viel Pech will Soumaila Coulibaly das Kapitel Borussia Dortmund wohl für immer beenden. Erst vor wenigen Tagen von seiner Leihe aus Belgien zurückgekehrt, steht der Verteidiger vor dem endgültigen Abschied.

Borussia Dortmund: Talent will schnell wieder weg

Es sollte sein großer Durchbruch werden, stattdessen wurde es ein Alptraum. Noch immer denken alle BVB-Fans beim Namen Soumaila Coulibaly vor allem an diese eine Szene beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Auch, weil es bis heute sein einziges Bundesliga-Spiel geblieben ist – und auch bleiben könnte.

Nicht nur in der Nachspielzeit in Stuttgart hatte Coulibaly eine Menge Pech. Auch Verletzungen warfen den 20-Jährigen immer wieder zurück. Mit einem Kreuzbandriss in Dortmund angekommen, musste er auch nach seinem Comeback immer wieder Rückschläge verkraften. Nach zwei Jahren mit nur zwei Profi-Einsätzen sollte ihm eine Leihe zu Royal Antwerpen Spielzeit und Selbstvertrauen geben. Was gut begann, endete mit der nächsten schweren Verletzung. Nun ist er zurück bei Borussia Dortmund – aber offenbar nicht lange.

Auch unter Nuri Sahin hat Coulibaly kaum Chancen auf Einsätze. Der dicke Patzer beim ersten Test gegen eine Amateurauswahl dürfte dabei nicht geholfen haben. Nun steht der Franzose laut übereinstimmenden Berichten aus Spanien vor einem Wechsel zu Betis Sevilla. Die Andalusier wollen wohl eine Leihe mit Kaufoption, der BVB pocht dagegen auf eine feste Verpflichtung. Und nicht nur der. Auch Soumaila Coulibaly selbst will endgültig weg und das Kapitel Borussia Dortmund hinter sich lassen.