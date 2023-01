Borussia Dortmund schaut neidisch zu – dieser Transfer-Coup ist für den BVB doppelt bitter

Borussia Dortmund wollte ihn gerne haben – stattdessen muss der BVB bald gegen ihn spielen. Dieser Transfer-Coup ist für Schwarzgelb doppelt bitter.

Ein Juwel, das Borussia Dortmund unbedingt haben wollte, wechselt auf die Insel. In seinem Winter-Kaufrausch hat sich der FC Chelsea auch Noni Madueke unter den Nagel gerissen. Schon in wenigen Wochen steht für den BVB das Duell mit dem einstigen Flirt an.

Borussia Dortmund: BVB-Flirt wechselt zum Gegner

Im Sommer 2021 holte der BVB Donyell Malen aus Eindhoven. Am liebsten hätte man einen zweiten PSV-Spieler gleich mitgenommen, doch trotz intensiver Bemühungen scheiterten die Gespräche um einen Transfer von Noni Madueke. Dabei war Dortmund auf einem guten Weg – hatte das Supertalent sogar schon über das Trainingszentrum geführt.

Gerüchte besagten einen zweiten Anlauf im Sommer 2022 – doch aus daraus wurde nichts. Nun muss Sebastian Kehl den 20-Jährigen endgültig von seinem Zettel streichen. Madueke wechselt zum FC Chelsea. Nachdem sich Eindhoven gegen Dortmund erfolgreich gewehrt hatte, wurden die Niederländer nun bei einer 40-Millionen-Offerte schwach. Übereinstimmend berichten Medien von einer finalen Einigung.

Chelseas Transferwut geht weiter

Das irre Aufrüsten der „Blues“ ist damit um ein sechstes Kapitel reicher. Wahnsinnige 183 Millionen haben sie im Winter nun schon in neue Beine investiert, 281 Millionen waren es bereits im Sommer. Für Borussia Dortmund die nächste schlechte Nachricht – denn in wenigen Wochen (15. Februar Hinspiel, 7. März Rückspiel) geht es in der Champions League gegen Chelsea.

Aktuelle Top-News:

Nach der mauen Hinrunde der Londoner dürfte sich so mancher gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse ausgerechnet haben. Die Transferwut dürfte die Hoffnungen nun bremsen. Und auf das Duell mit dem einstigen Flirt Noni Madueke freut sich wohl auch keiner.