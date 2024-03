Borussia Dortmund lacht sich ins Fäustchen – Leipzig-Aus sorgt für Jubelsprünge

Das Borussia Dortmund und RB Leipzig wohl keine Freunde mehr werden, ist klar. Die Fansszene des BVB ist wegen der Verbindung zum Brause-Imperium Red Bull nicht gut auf den Verein aus Sachsen zu sprechen. Auch die Borussia selbst stichelte schon bei Heimspielen mit speziellen Retro-Anzeigetafeln.

Über Rückschläge von RB Leipzig feixt man bei Borussia Dortmund gerne mal. Doch am Mittwochabend (6. März) hatte man auch die eigene Zukunft im Hinterkopf. Durch das Ausscheiden Leipzigs in der Champions League darf sich der BVB über jede Menge Kohle freuen.

Borussia Dortmund bei Klub-WM dabei

Für die Schwarz-Gelben wird es erst nach dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen ernst. Dann wartet in der Champions League das Rückspiel gegen PSV Eindhoven. Gelingt der Einzug ins Viertelfinale? Die Antwort auf diese Frage steht noch aus.

Dennoch blickte der BVB jetzt schon auf das Rückspiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig. Durch das Ausscheiden von RB ist Borussia Dortmund nämlich fest für die neue Klub-WM 2025 gesetzt!

Mega-Einnahmen winken

Der Wettbewerb ist die Antwort der FIFA auf die von einigen Spitzenklubs geplante Super League. 32 Teams aus aller Welt dürfen Teilnehmen – zwölf davon aus Europa. Wer sich qualifiziert hängt zunächst mal davon ab, wer die Champions League gewinnt. Die letzten vier Sieger sind definitiv dabei. Anschließend werden in einem Vierjahres-Ranking die acht weiteren UEFA-Teilnehmer ermittelt. Wichtig dabei auch: Nur zwei Teams pro Land sind erlaubt.

Aus deutscher Sicht ist Bayern München schon längst dabei. Dortmund rangiert in dem Ranking aktuell auf dem neunten Platz – mit sieben Punkten Vorsprung auf Leipzig. Diese können den Rückstand durch das Aus im Santiago Bernabeu nicht mehr aufholen.

Für den BVB bedeutet das im kommenden Jahr ein weiteres Turnier – und jede Menge extra Kohle. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Doch italienische Medien spekulierten bereits, dass bis zu 2,5 Millarden Euro an Preisgeldern an alle Teilnehmer ausgeschüttet werden könnten!

Borussia Dortmund darf sich freuen

Grund zum Jubeln also im Ruhrgebiet. Dennoch will man natürlich auch selbst ins Viertelfinale der Königsklasse. Dafür muss man nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Eindhoven im Rückspiel am 13. März definitiv gewinnen.