Borussia Dortmund: Hummels haut auf den Tisch! Dringende Warnung vor CL-Kracher

Für Borussia Dortmund steht das wichtigste Spiel des Jahres bevor. Mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Real Madrid können sich die BVB-Profis zu Legenden machen.

Für Mats Hummels ist ein Königsklassen-Finale aber nichts Neues. Der Weltmeister von 2014 hat schon einige Titel in seiner Karriere gewonnen und verfügt mit seinen 35 Jahren über reichlich Erfahrung im internationalen Fußball. Nun hat der Abwehrchef von Borussia Dortmund jedoch eine eindeutige Warnung ausgesprochen.

Borussia Dortmund: „Finale kann überwältigend sein“

Wenige Tage vor dem Finale im Wembley-Stadion sagte Hummels im vereinseigenen Interview: „Eins kann man auf jeden Fall sagen: Man kann die Emotionen, die kommen werden, nicht vorhersehen“. Das größte Spiel sei das Endspiel der Weltmeisterschaft, das zweitgrößte das der Champions League, erklärt Hummels. In diesen Partien stand Hummels schon auf dem Rasen. 2014 gewann er mit der Nationalmannschaft die WM, ein Jahr zuvor verlor er mit dem BVB im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern.

+++ Borussia Dortmund: Schlottern Real die Knie? Ancelotti lässt aufhorchen – „Sorgen werden kommen“ +++

Insofern weiß Hummels also, wovon er redet, auch wenn er zugibt: „Normalerweise bin ich jemand, der sich auf dem Platz voll und ganz auf sein Spiel konzentriert, unabhängig von der Bedeutung oder dem Moment. Aber vor und während der beiden Spiele war das Gefühl ganz anders. Die Bedeutung ist so groß, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es kann überwältigend sein“, so der Abwehrroutinier.

Hummels blickt Spiel freudig entgegen

Deswegen warnt Hummels: „Man muss aufpassen, dass man sich dadurch nicht kleiner fühlt, als man ist“. Auch wenn der BVB gegen die erfahrene Truppe aus Madrid wohl als Außenseiter ins Spiel gehen wird, blickt der 35-Jährige der Begegnung mit Freude entgegen: „Es ist fantastisch, ein Finale gegen sie zu spielen und die Chance zu haben, sie zum ersten Mal seit ungefähr 40 Jahren in einem internationalen Finale zu schlagen“.

Für Hummels persönlich könnte es das letzte Spiel im schwarz-gelben Trikot sein. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus. Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft wolle er aber erst nach dem Endspiel treffen.